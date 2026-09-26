Bei PayPal kommt plötzlich neue Fantasie auf. Die Aktie legte am Freitag kräftig zu und schloss bei 55,04 Dollar. Neben Spekulationen über eine mögliche Übernahme sorgt auch die geplante Zusammenarbeit mit Meta für Aufmerksamkeit.Übernahme bringt Bewegung Nach Berichten von Yahoo Finance prüft ein großes Technologieunternehmen offenbar ein mögliches Kaufangebot für PayPal. Konkrete Details zu einem solchen Deal sind bislang nicht bekannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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