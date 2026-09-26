Rätselhafte Magnetfelder auf der Rückseite des Mondes beschäftigen die Wissenschaft seit vielen Jahren. Nun belegt eine Studie, dass sich tief unter der Kruste ein Vulkankomplex verbirgt, der die geologische Geschichte unseres Erdtrabanten neu erklärt. Ein Forschungsteam um den Doktoranden Xi Yang und die Dozentin Anna Mittelholz von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) im Schweizer Zürich hat die sogenannte Dewar-Region auf der erdabgewandten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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