Das Weltraumteleskop James Webb hat Spuren schwerer Elemente im frühen Universum nachgewiesen. Diese Beobachtung widerspricht der Annahme eines reinen, unberührten Kosmos und liefert neue Erklärungsansätze für die fehlenden Sterne der Population III. In der Astronomie müssen etablierte Annahmen regelmäßig korrigiert werden, wie etwa die Degradierung Plutos zeigte, die jahrzehntealte Gewissheiten veränderte. Nun sorgt das Weltraumteleskop James Webb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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