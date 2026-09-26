DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai 2026, die am 22. und 23. September im Dubai World Trade Centre stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

Während der zweitägigen Veranstaltung trafen Besucher das GTCFX-Team in Halle 2, Stand 54, um mehr über die mehrfach regulierten Handelslösungen des Unternehmens, die Möglichkeiten des mobilen Handels sowie dessen Engagement für die Kundenschulung zu erfahren.

Alt: GTCFX auf der Forex Expo Dubai 2026

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Preises für die beste Forex-App für Mobilgeräte an GTCFX. Diese Errungenschaft ergänzte die Präsentation der GTC Go App durch das Unternehmen auf der Messe und spiegelte dessen anhaltendes Bestreben wider, Händlern einen bequemen Zugang zu den globalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

GTCFX leistete zudem einen Beitrag zum Bildungsprogramm der Messe durch öffentliche Vorträge von Jameel Ahmed, Chefanalyst bei GTCFX. Im Rahmen der Sitzung mit dem Titel "Trading Themes to Watch Out for: Q4 2026," beleuchtete Herr Ahmed verschiedene Entwicklungen, die die globalen Märkte beeinflussen. In der Präsentation wurden geopolitische Risiken, Inflationserwartungen und die sich verändernden Zinsaussichten sowie deren mögliche Auswirkungen auf Öl, den US-Dollar, Gold und den USD/JPY behandelt.

In einem weiteren Vortrag wurde die Marke GTC vorgestellt und die Bedeutung der Anlegeraufklärung in einem Marktumfeld hervorgehoben, das zunehmend von politischen Entwicklungen und sich rasch ändernden Nachrichten geprägt ist. Zudem wurde die wachsende Präsenz von GTCFX in Dubai vorgestellt, einschließlich der Errichtung des GTC Tower als globaler Hauptsitz des Unternehmens.

Die Forex Expo Dubai 2026 bot GTCFX die Gelegenheit, persönlich mit Händlern, Partnern und Branchenexperten in Kontakt zu treten und gleichzeitig seine neuesten Marktprognosen und digitalen Handelslösungen vorzustellen.

Nach zwei erfolgreichen Tagen in Dubai freut sich GTCFX darauf, die auf der Messe geknüpften Beziehungen weiter auszubauen und seine globale Community auch weiterhin durch Marktaufklärung, Technologie und leicht zugängliche Handelslösungen zu unterstützen.

Über GTCFX:

GTCFX ist ein globaler Finanzdienstleister, der durch fortschrittliche Handelstechnologie und kundenorientierte Lösungen Zugang zu einer breiten Palette von Finanzmärkten bietet. Seit 2012 betreut GTCFX Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen und legt dabei stets großen Wert auf Transparenz, Innovation und verantwortungsvollen Handel.

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