Bisherige Andockmanöver an Raumstationen erfordern hochpräzise physikalische Berechnungen und fehlerfreie Sensordaten. Ein neues Softwarekonzept aus der Forschung wählt nun einen grundlegend anderen Ansatz für die Navigation im Weltall. Ein Forschungsteam der US-amerikanischen Universität Stanford hat ein neues Softwaremodell für autonome Annäherungs- und Andockmanöver von Raumfahrzeugen erarbeitet. Das System mit dem Namen "Out-of-this-World-Model" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n