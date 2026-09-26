Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen haben ein massives Problem mit der atmosphärischen Reibung. Ein neues Konzept für Plasmatriebwerke könnte diese Herausforderung nun auf unerwartete Weise lösen und den Betrieb drastisch verlängern. Ein Ansatz namens Atmosphere-Breathing Electric Propulsion (ABEP) nutzt die spärliche Restatmosphäre im sehr niedrigen Erdorbit direkt als Treibstoff. Der Raumfahrtingenieur Francesco Romano hat an der Universität Stuttgart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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