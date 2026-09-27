Die OHB-Aktie setzt ihre heftige Korrektur nach dem Rekordhoch fort, konnte sich zum Wochenschluss aber leicht stabilisieren. Bei 179,00 € steht ein Plus von +11% in den letzten zwei Wochen zu Buche. Das übergeordnete Chartbild bleibt dennoch angeschlagen: Eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation wurde aktiviert, während RSI und MACD bislang keine bestätigte Trendwende anzeigen. Chartanalyse zur OHB-Aktie Der Kurs der OHB-Aktie hat seit dem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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