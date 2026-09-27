Mit einem Kursgewinn von +3,5% war die Microsoft-Aktie am Freitag der klare Spitzenreiter im Dow Jones Industrial-Index und näherte sich ihrem Allzeithoch vom vergangenen Oktober. Was gibt dem Technologiegiganten neuen Rückenwind und sollten Anlegern auf die Microsoft-Aktie setzen? Copilot wird zur Super-App Es läuft derzeit wieder rund bei Microsoft. Der IT-Konzern kommt in Sachen Monetarisierung von KI gut voran. Microsoft hat dazu seine KI-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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