Der DAX rettete sich mit einem Schlussspurt ins Wochenende. Der Wochenschluss oberhalb von 25.500 Punkten ist im Hinblick auf die neue Handelswoche eine gute Ausgangsposition. Und die neue Handelswoche wird es in sich haben.Das erste Highlight sind die aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board). Diese werden am Dienstag (29. September) veröffentlicht. Der Mittwoch hat es dann in sich - PCE-Daten, frische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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