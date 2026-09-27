Mit dem MG IM6 bringt das chinesische Unternehmen ein knapp fünf Meter langes Elektro-SUV mit 800-Volt-Technik, Allradlenkung und einer Leistung von bis zu 553 kW (751 PS) auf den Markt. Der Einstiegspreis beträgt 56.990 Euro, die Allradversion ist für 60.990 Euro erhältlich. Gegen Aufpreis ist beim Allradler zudem eine adaptive Luftfederung erhältlich, die den Charakter des Autos spürbar verändert. Bei der ersten Ausfahrt im französischen Jura zeigt sich jedoch auch, was sie kostet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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