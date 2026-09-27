Straßburg (ots) -Halloween hält Einzug ins ARTE-Programm: Mit dem Ende des Sommers zieht sich das Leben zurück - und die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten scheint stärker zu verschwimmen. Die dunkle Jahreszeit bringt ihre eigenen Wesen hervor: Hexen, Vampire, Zombies, Geister und andere Gestalten aus dem Jenseits - vom 25. Oktober bis 2. November feiert ARTE Halloween.Zur VorabansichtFreitag, 30. Oktober um 20.15 Uhr auf ARTEAm 30. Oktober auf arte.tvThe Rocky Horror Picture ShowSpielfilm von Jim SharmanGroßbritannien, USA 1975, 95 Min.Mit: Tim Curry, Richard O'Brian, Susan Sarandon u. a.In dieser zum Kultfilm gewordenen Musical-Verfilmung verirrt sich ein frisch verlobtes junges Paar in ein geheimnisvolles Schloss und trifft auf skurrile Kreaturen, die sich dort versammelt haben. So wird die Unwetternacht zum unterhaltsamen Horrortrip voll Tanz und Gesang. Mit Stars wie Tim Curry, Susan Sarandon und Meat Loaf.Freitag, 30. Oktober um 21.50 Uhr auf ARTEAb 23. Oktober 2026 bis 27. Januar 2027 auf arte.tvDie "Rocky Horror Show": Eine wilde GeschichteDokumentarfilm von Linus O'BrianGroßbritannien 2025, 74 Min., ErstausstrahlungVon der kleinen Londoner Theaterbühne zum größten Kultfilm der Welt: Die Rocky Horror Show. Eine wilde Geschichte erzählt mit seltenen Archivaufnahmen und persönlichen Erinnerungen die einzigartige Erfolgsgeschichte von Rocky Horror. Eine ebenso unterhaltsame wie bewegende Dokumentation über Kreativität, Freiheit und eine Fangemeinde, die bis heute Generationen verbindet.Samstag, 31. Oktober um 20.15 Uhr auf ARTEAb 24. Oktober 2026 bis 28. Janaur 2027 auf arte.tvDracula - die wahre GeschichteDokumentarfilm von Jacques Plaisant und Mattéo CarantaARTE France, Tournez s'il vous plaîtFrankreich 2026, 90 Min., ErstausstrahlungJeder kennt Dracula, aber nur wenige wissen, dass sich hinter dem Vampir und Romanhelden ein echter, blutrünstiger Fürst aus dem 15. Jahrhundert verbirgt, der Angst und Schrecken verbreitete. Seit mehreren Jahren beschäftigen sich Forschende in ganz Europa mit Vlad III. Gemeinsam haben sie unzählgie Dokumente und Informationen unter dem Namen "Corpus Draculianum" zusammengestellt, anhand derer der Film die Geschichte des Fürsten neu erzählt.Samstag, 31. Oktober um 21.45 Uhr auf ARTEAb 22. Oktober 2026 bis 19. Janaur 2027 auf arte.tvHaunted Places: Vom wilden Transilvanien bis in die CevennenDokumentationsreihe von Frank MirbachDeutschland 2024, 4x44 Min., Erstaustrahlung der 3. und 4. FolgeIn Transsylvanien, der Heimat von Graf Dracula, sorgen unheimliche Krähen und Fledermäuse für Gänsehaut. Die Doku-Reihe geht außerdem einer Serie von rätselhaften Todesfällen im französischen Gévaudan auf den Grund. In Sümpfen im Süden der USA sollen geheimnisvolle Monster und spukende Geister ihr Unwesen treiben. Natürlich darf auch ein Abstecher zu Loch Ness nicht fehlen.Samstag, 31. Oktober um 22.30 Uhr auf ARTEAb 5. Dezember 2025 bis 2. Juli 2029 auf arte.tvWarum lieben wir Horror? 42 - Die Antwort auf fast allesDokumentation von Beate Brehm und Florian HeinholdBR/ARTE, mobyDOKDeutschland 2025, 30 Min., ErstausstrahlungHorrorgeschichten faszinieren die Menschheit seit Jahrhunderten. Doch warum setzen wir uns freiwillig der Angst aus - im Kino, vor der Glotze oder beim Anhören von schaurigen Märchen? Was passiert da in unserem Gehirn und Körper? Ist es vielleicht sogar gut, sich Gruselfilme anzugucken? Überraschende Antworten.Samstag, 31. Oktober um 23.05 Uhr auf ARTEAb 24. Oktober 2026 bis 21. Januar 2027 auf arte.tvZombies: Faszination der UntotenDokumentation von Isabel Hanhn und Alexandra HardorfDeutschland 2025, 52 Min., ErstausstrahlungZombies wecken Grauen und Ekel und sind doch eines der beliebtesten Monster der Popkultur. Woher kommt diese Faszination für die Untoten? Vermutlich, weil sie Menschen den Spiegel vorhalten, Dinge offenbaren, vor denen sie Angst haben. Sogar in sich selbst. Eine Reise durch die Geschichte des Zombie-Films: von George A. Romeros Ur-Zombie bis zum rasenden Blockbuster-Schrecken.Samstag, 31. Oktober 2026 um 23.55 Uhr auf ARTEAb 24. Oktober 2026 bis 31. Januar 2027 auf arte.tvDie Kinder des VoodooDokumentarfilm von Tawan ArunSWR/ARTE France, Cédric Bonin / SeppiaFrankreich 2026, 43 Min., ErstausstrahlungDéo und ihr älterer Bruder Sam leben in Benin im Voodoo-Tempel ihres Vaters. Zwischen Respekt vor der Familientradition und dem Traum von einem selbstbestimmten, modernen Leben emanzipieren sie sich, ohne dabei ihre Werte zu verraten. Der Film schenkt tiefe Einblicke in die Voodoo-Religion, jenseits von Klischees.Sonntag, 1. November um 00.40 Uhr auf ARTEAb 31. Oktober 2026 bis 28. Januar 2027 auf arte.tvHelloween - Summer Breeze Open Air 2026Konzert von Yves ZossoDeutschland 2026, 60 Min., Erstausstrahlung"Helloween" sind eine Metal-Ausnahmeerscheinung: Mit drei Sängern und drei Gitarristen im Line-up machen die Hamburger live gewaltigen Druck und begeistern mit starken Melodien. Die "Keeper of the Seven Keys"-Alben sind längst Kult prägende Werke des Genres. 2026 feierte die Band beim Summer Breeze Open Air mit einem aufsehenerregenden Headliner-Auftritt ihre Festival-Premiere.Montag, 2. November um 01.25 Uhr auf ARTEAb 31. Oktober 2026 bis 29. November 2026 auf arte.tvBlutsaugerSpielfilm von Julian RadlmaierWDR/ARTE, Faktura Film, Ludig Kameraverleih, Maier Bros. The Post RepublicDeutschland 2020, 121 Min.Mit: Alexandre Koberidze, Lilith Stangenberg, Alexander Herbst u. a.1928: Der sowjetische Arbeiter Ljowuschka wird als Trotzki-Darsteller für einen Film von Eisenstein gecastet. Seine Träume vom Künstlerleben platzen, als Trotzki bei Stalin in Ungnade fällt und er aus dem Film herausgeschnitten wird. Jetzt will er sein Glück in Hollywood versuchen. Noch steckt er allerdings an einem mondänen deutschen Badeort fest, wo er bei einem Strandspaziergang die exzentrische Fabrikbesitzerin Octavia Flambow-Jansen und ihren tölpelhaften Diener Jakob kennenlernt. Eine sommerliche Romanze bahnt sich an - dumm nur, dass in der Gegend Vampire ihr Unwesen treiben...Zwei Spielfilme von Alfred HitchcockSonntag, 25. Oktober um 20.15 Uhr auf ARTEAm 25. Oktober 2026 auf arte.tvIch kämpfe um dichSpielfilm von Alfred HitchcockUSA 1945, 107 Min.Mit: Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michael Chekhov u. a.Die junge Constance Petersen ist Ärztin in einer Nervenheilanstalt. Sie bemerkt, dass der neue Chefarzt Dr. Edwardes gar kein Arzt, sondern ein Geisteskranker ist, der unter Amnesie leidet und den Platz des Chefarztes eingenommen hat. In aufopferungsvoller Fürsorge, in deren Verlauf Constance sich in ihren Patienten verliebt, klärt sie die Hintergründe seiner psychischen Defekte auf und gelangt zu der Erkenntnis, dass der wirkliche Dr. Edwardes ermordet wurde. Die Spuren des Täters führen in die Klinik.Sonntag, 1. November um 20.15 Uhr auf ARTEAm 1. November 2026 auf arte.tvRebeccaSpielfilm von Alfred HitchcockUSA 1940, 126 Min.Mit: Joan Fontaine, Laurence Olivier, George Sanders, Judith Anderson u. a.Alfred Hitchcocks schwärzestes Märchen: Eine junge, schüchterne Amerikanerin lernt in Monte Carlo den melancholischen Maxim de Winter kennen. Der adelige Witwer macht ihr einen Heiratsantrag, den sie freudig annimmt. Doch als die beiden auf de Winters Landgut Manderley ziehen, ist seine verstorbene erste Frau Rebecca allgegenwärtig.Das psychologisch ausgeklügelte Frühwerk Hitchcocks gewann zwei Oscars. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daphne du Maurier.Weitere Filme aus Japan zu dem ThemaMittwoch, 28. Oktober 2026 um 22.20 Uhr auf ARTEAb 24. Oktober 2026 bis 21. Februar 2027 arte.tvRing - Das OriginalSpielfilm von Hideo NakataJapan 1998, 92 Min.Mit: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Miki Nakatani u. a.Jugendliche, die ein Video ansehen, sterben nach sieben Tagen. Reporterin Reiko geht der Sache auf den Grund. Bald scheint auch sie vom Tod bedroht. Um ihr Leben zu retten, muss sie das Geheimnis des Videos lüften. Stilprägende Literaturverfilmung, die zu einem weltweiten Phänomen wurde.Freitag, 30. Oktober 2026 um 23.05 Uhr auf ARTEAb 24. Oktober 2026 bis 21. Februar 2027 auf arte.tvDark WaterSpielfilm von Hideo NakataJapan 2002, 97 Min.Mit: Hitomi Kuroki, Rio Kanno, Asami Mizukawa u. a., ErstausstrahlungDéo und ihr älterer Bruder Sam leben in Benin im Voodoo-Tempel ihres Vaters. Zwischen Respekt vor der Familientradition und dem Traum von einem selbstbestimmten, modernen Leben emanzipieren sie sich, ohne dabei ihre Werte zu verraten. Der Film schenkt tiefe Einblicke in die Voodoo-Religion, jenseits von Klischees.Ab 24. Oktober 2026 bis 31. März 2027 auf arte.tvPulseSpielfilm von Kiyoshi KurosawaJapan 2001, 114 Min.Mit: Katô Haruhiko, Asô Kumiko, Arisaka Kurume u. a.Ein IT-Experte bringt sich um. Einanderer, der seine Spuren im Internet verfolgt, verschwindet. Kann es sein, dass eine Website selbst der Auslöser für eine tödliche Seuche ist? Wer sich nicht umbringt, verschwindet in einer Parallelwelt: Einem World Wide Web der Geister. Bis niemand mehr übrig ist.Pressekontakt:Katja BirnmeierReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6359755