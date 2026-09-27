Frankfurt am Main / Heppenheim / Weinheim / Bensheim / Lampertheim (ots) -Für "Tobis Urlaubstrip Bergstraße", einem Spin-Off der beliebten Fernsehreihe "Tobis Städtetrip", war Moderator Tobi Kämmerer Ende August drei Tage lang entlang der sonnenverwöhnten Bergstraße unterwegs. Die neue Ausgabe der beliebten hr-Reisereihe wird am Dienstag, 29. September, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen ausgestrahlt.Tobi startet in Heppenheim, der Kreisstadt des Landkreises Bergstraße. Dort trifft er Marianne, die gemeinsam mit ihrem Mann Florian in siebter Generation den "Goldenen Engel" leitet, ein Hotel und Restaurant mitten auf dem Marktplatz in einem Fachwerkhaus von 1782. Hochprozentiges wird es auf dem Hofgut von Christiane Hartmann in Lampertheim geben, wo die Betreiberin gemeinsam mit Reinhard Mück aus dem Odenwald Whiskey und Anderes brennt - aus einem eigenen Erdbeer- und Spargelhof ist eine besondere Event-Location geworden.Danach wird es süß: Im Eiscafé Natale in Seeheim-Jugenheim, das in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, kreiert Tobi gemeinsam mit Inhaber Alessandro Natale sein eigenes Eis - von Hand gemacht, ganz ohne Fertigmischungen. In Zwingenberg wird es royal: Dort trifft Tobi Katja Simon, die amtierende Deutsche Weinprinzessin. Die Bergstraße ist mit 460 Hektar Rebfläche das kleinste der 13 offiziellen deutschen Qualitätsweinanbaugebiete. Katja zeigt ihm die Besonderheiten der Steilhänge, Tobi hilft bei der Weinlese und erlebt den Weg "von der Rebe in die Flasche". In Weinheim erlebt Tobi einen besonderen Perspektivwechsel: Zuerst geht die Reise tief unter Tage: In der Grube Marie, einem über 550 Jahre alten Blei- und Silberbergwerk, trifft Tobi Betriebsleiter Jochen Babist. Ehrenamtliche haben den historischen Stollen mit viel Herzblut wieder für Besucher zugänglich gemacht.Direkt im Anschluss geht es hoch hinaus: Die rund 70m hohe Jakobswand in Weinheim ist ein ehemaliger Steinbruch. Dort befindet sich inzwischen der schwierigste Klettersteig Deutschlands. Tobi bezwingt gemeinsam mit dem ehemaligen Profikletterer Alex Wenner eine Anfängerroute. "Gutes für umme" findet Tobi im Fürstenlager in Bensheim, dem ehemaligen Sommersitz der hessischen Landgrafen. Im etwa 46 Hektar großen parkartigen, englischen Landschaftsgarten entdeckt man einen historischen Baumbestand mit seltenen und exotischen Pflanzen, ein historisches Sommerdorf der Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt und eine besondere Geschichte zwischen Bergstraße und Odenwald. Zum großen Finale wird Tobi im Schloss Auerbach von Herold Malte Hölzel mit einem echten Rittermahl überrascht - und im Anschluss selbst zum Ritter geschlagen.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6359781