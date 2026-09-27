Köln (ots) -Stände im Geschenkbox-Design, ein Pop-up-Weihnachtsrestaurant und spektakuläre Erlebnisattraktionen sind ab dem 19. November 2026 im MediaPark zu finden.Am 19. November 2026 um 14:00 Uhr eröffnet Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark. Das Event feiert in diesem Jahr Premiere und präsentiert sich mit einem innovativen Konzept: Eine neue Generation des Weihnachtszaubers, in der Genuss, Design und Attraktion eine Erlebniswelt für alle Sinne schaffen. Den Auftakt macht ein Charity-Event im Rahmen des RTL Spendenmarathon am Eröffnungstag.Im Kölner MediaPark trifft Weihnachtstradition auf einzigartige Erlebnis-HighlightsEinzigartig schon der erste Eindruck. Statt Holzhütten schmücken Verkaufsstände im Geschenkbox-Design den Platz vor dem KölnTower. Mehrere Erlebniswelten stehen für die Besucher:innen bereit. Dazu gehören eine Eisstock Arena mit fünf Bahnen, eine Rooftop Lounge mit Panoramablick sowie das Pop-up-Weihnachtsrestaurant Kaiserschote im Elfenhaus. Besonderes Flair versprechen zudem Foto-Spots, die überdachte Elfengasse mit mobilem Elfen-Service, der am Platz Glühwein ausschenkt, und die Flugattraktion Santa in the Sky.Erlebniswelten und buchbare AngeboteDie Erlebniswelten sind öffentlich zugänglich, so auch das zweistöckige Elfenhaus und seine Elfenbar, die überdachten Steh- und Sitzplätze in der Elfengasse, sowie die illuminierte MediaPark-Brücke. Darüber hinaus können Besucher bereits jetzt folgende Angebote buchen:- Winterliche Kulinarik im Elfenhaus: Im 1. Stock lädt das Pop-up-Weihnachtsrestaurant der renommierten Kaiserschote zu einer Reise durch weihnachtliche Duft- und Aromenwelten ein. André Karpinski und sein Team kreieren hier besondere Genussmomente für Gruppen von 2 bis 60 Personen.- Eisstockschießen für Teams und Gruppen: Die 5 Bahnen der Eisstock Arena bieten Platz für jeweils bis zu 10 Personen. Jede Bahn verfügt über eine eigene Spieler-Lounge inklusive Getränkeservice.- Schöne Aussichten von der Rooftop Lounge: Das Rooftop des zentralen Glühweinstandes beherbergt eine reservierbare überdachte Terrasse mit 2 Loungeboxen mit Platz für jeweils 12 Personen. Von hier aus haben Gäste einen Panoramablick auf den Weihnachtsmarkt.Weltpremiere über den Dächern Kölns: Santa in the Sky by Ferrero RocherDas markanteste Erlebnisformat im MediaPark ist die Flugattraktion Santa in the Sky by Ferrero Rocher. Ein Weihnachtsschlitten mit Rentieren schwebt mit seinen Gästen in bis zu 50 Metern Höhe über dem MediaPark. Im Sinne der echten Weihnachtstradition gibt es keine Tickets zu kaufen. Verlost werden die Plätze im Vorfeld in Zeitungen, Radio und online sowie vor Ort im Ferrero Pop-up-Store auf Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark.Große Charity-Aktion im Rahmen des RTL Spendenmarathon zum Auftakt von Santas WeihnachtsmarktDirekt am Eröffnungstag, dem 19. November 2026, startet auf Santas Weihnachtsmarkt die Charity-Aktion "All I want for Christmas is you" im Rahmen des RTL Spendenmarathon. Die Besucher sind eingeladen, gemeinsam mit prominenten Sänger:innen den Weihnachtsklassiker von Mariah Carey zu singen. Die Gäste können sich vor Ort unkompliziert per QR-Code an der Spendenaktion beteiligen. Als Dankeschön erhalten alle Spender:innen ein kostenloses Getränk. Die Spendenerlöse kommen der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V. und somit ausgewählten Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche zugute.Über den VeranstalterDie MVP Weihnachtsmarkt GmbH entwickelt, vermarktet und realisiert Erlebnis-, Gastronomie- und Eventkonzepte. Mit Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark realisiert das Unternehmen ab 2026 ein innovatives Konzept, das tradi-tionelle Weihnachtsmarktkultur mit modernen Erlebnisformaten verbindet.DownloadEine PDF der Pressemitteilung sowie Bildmaterial stehen für die redaktionelle Nutzung unter diesem Link (https://oucukd.sharepoint.com/:f:/s/MVP-WeihnachtsmarktGmbH/IgCwKmDyTqHXQ4nAmbaqgL3IARLJnfM0FVvNSuNUsYPD8kQ?e=bhPH5Y) honorarfrei zur Verfügung. Im Legenden-PDF sind Bildbeschreibungen und Copyright-Informationen enthalten, die auch den Metadaten entnommen werden können. Die Bilder 2 bis 10 wurden mit künstlicher Intelligenz erstellt.Fact SheetEröffnung19. November 2026 um 14:00 UhrLaufzeit19. November bis 23. Dezember 2026StandortIm MediaPark, 50670 KölnÖffnungszeitenMontag bis Freitag von 14:00 bis 22:00 UhrSamstag von 12:00 bis 22:00 UhrSonntag von 12:00 bis 21:00 UhrTotensonntag, den 22. November 2026 von 18:00 bis 21:00 UhrEintrittfreiZielgruppenKölner:innen, Familien, Firmen und private Gruppen, Tourist:innenÜber den StandortSantas Weihnachtsmarkt im MediaPark liegt zentral in Köln und ist mit öffentlichen Verkehrs-mitteln und mit dem PKW erreichbar. In der Tiefgarage unter dem MediaPark befindet sich ein Parkhaus. Der Weihnachtsmarkt ist barrierefrei zugänglich. Der erste Stock des Elfenhauses und die Rooftop Lounge sind nicht barrierefrei erreichbar.Anreise mit dem ÖPNVHaltestelle Hansaring S-Bahn-Linien S6, S11, S12 und S13 KVB-Stadtbahn-Linien 12 und 15Haltestelle Christophstraße / Mediapark KVB-Stadtbahn-Linien 12 und 15Anreise mit dem PKWÜber die Autobahnen A 1, A 3, A 4 oder A 57. Die Adresse für das Parkhaus lautet "Maybachstraße 10", dann den Beschilderungen folgen.Digital und Social MediaWebsite: www.santas-weihnachtsmarkt.deWeitere Informationen sowie aktuelle Programmankündigungen veröffentlicht das Team auf Instagram (https://www.instagram.com/santasweihnachtsmarkt/), Facebook (https://www.facebook.com/santasweihnachtsmarkt) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/santasweihnachtsmarkt/) unter @santasweihnachtsmarktBuchungenBuchungen für das Eisstockschießen, die Loungeboxen in der Rooftop Lounge und Tische im Pop-up-Weihnachtsrestaurant Kaiserschote sind ab sofort unter www.santas-weihnachtsmarkt.de möglich.Ansprechpartnerin:Marion C. SchmidtMVP Weihnachtsmarkt GmbHVenloer Str. 5-7+4915563777009ms@mvp-holding.netOriginal-Content von: MVP Weihnachtsmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183483/40000187