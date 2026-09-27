Bitcoin hält sich trotz des unruhigen Umfelds weiterhin erstaunlich stabil. Nach dem kurzen Rücksetzer unter 84.000 US$ hat sich der Kurs wieder gefangen und notiert aktuell nur knapp unter 85.000 US$. Damit bleibt der Ausbruch der vergangenen Tage erst einmal bestehen. Von der Makroseite kommt allerdings weiterhin Gegenwind, auch wenn der zuletzt wieder fallende Ölpreis zumindest etwas Druck aus dem Markt nimmt. Der Ausbruch wird bislang weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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