Während Wettbewerber ihre Filialnetze verkleinern, geht die Deutsche Telekom in die entgegengesetzte Richtung. Für 2027 plant der Konzern 50 zusätzliche Shop-in-Shop- und Pop-up-Formate. Dahinter steckt mehr als Kundenservice: Die Telekom muss ihre milliardenschweren Glasfaserinvestitionen endlich schneller in zahlende Kunden verwandeln. Gelingt das, wären auch die Kursziele von bis zu 40 € fundamental nicht unrealistisch. Nur jeder sechste Haushalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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