McDonald's will künftig nicht mehr nur an Burgern, Franchisegebühren und Mieteinnahmen verdienen. Der Konzern testet ein eigenes Werbenetzwerk, das Apps, Bestellkioske und digitale Menütafeln vermarkten soll. Langfristig könnte daraus ein milliardenschweres Geschäft entstehen. Für die bei rund 236,50 US$ notierende Aktie wäre das ein neuer, margenstarker Wachstumstreiber. 70 Millionen Kunden werden zur Werbefläche Das McDonald's Media Network wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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