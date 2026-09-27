Köln/Mannheim (ots) -Aus mehr als 310 Einreichungen hat eine unabhängige Jury der Landesanstalt für Medien NRW am Freitagabend in der Wolkenburg in Köln den Audiopreis 2026 verliehen. Mit diesem Preis werden alljährlich herausragende journalistische Leistungen, kreative Audioformate und starke Geschichten ausgezeichnet, die Menschen informieren, unterhalten und damit den demokratischen Zusammenhalt stärken.In diesem Jahr erhält bigFM NRW den Audiopreis 2026 für "Brabant - Der Geheimtipp vor der Haustür", die von bigFM Produzentin Sibel Serinyel zusammen mit dem bigFM Morning Show Host Rolf Vogl mit einer innovativen Audiokampagne für die niederländische Tourismus Region Brabant umgesetzt worden ist. Die Jury begründet ihre Entscheidung dabei wie folgt:In einer Zeit, in der Werbung zunehmend austauschbar wirkt und klassische Kampagnen an Glaubwürdigkeit verlieren, zeigt dieser Beitrag, wie authentische Kommunikation funktioniert. Der Audiobeitrag über Brabant ist ein herausragendes Beispiel für Native Advertising im besten Sinne.Der Moderator der Morningshow hat das Konzept nicht nur erzählt, sondern gelebt - er teilt echte Erfahrungen und persönliche Affinität zum Thema. In seinen gezielt entwickelten Beiträgen vermittelt er glaubwürdig, dass die Niederlande weit mehr bieten als nur Campingziele. Diese Authentizität schafft eine direkte Verbindung zur Community, die klassische Werbespots niemals erreichen würden.Dieser Beitrag leistet einen konkreten Mehrwert für die Hörerinnen und Hörer: Er deckt auf, welche Vielfalt in Brabant steckt - von Kultur über Musik bis zu entspannten Kurztrips. Er spricht die bigFM Community auf Augenhöhe an und verankert das Reiseziel nah in ihrem Alltag. Das ist Smart Advertising, das bewegt und inspiriert."Nach Wahlen, Krisen oder angesichts von Nachrichten, die kaum zu glauben scheinen, stellen sich viele Menschen dieselbe Frage: Wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Antworten darauf fallen nicht vom Himmel. Sie brauchen Journalistinnen und Journalisten, die recherchieren, hinfahren, nachfragen, erklären und einordnen. Gerade in einer Zeit, in der Informationen jederzeit verfügbar sind, wird die Fähigkeit, Zusammenhänge verständlich zu machen, immer wertvoller. Die Akteure, die genau diese Leistung erbringen, würdigt der Audiopreis der Landesanstalt für Medien NRW. Denn ob im Lokalradio, im Podcast oder in digitalen Audioformaten: Wer Menschen erreichen will, muss mehr leisten als Aufmerksamkeit zu erzeugen. Guter Journalismus schafft Orientierung und unterhält uns im besten Fall obendrein. Klar ist aber auch, dass all das auch erstklassiges Entertainment und eine stabile wirtschaftliche Grundlage braucht", so Dr. Tobias Schmidt, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW."Die Zusammenarbeit mit bigFM hat im Rahmen unserer Kampagnen einen wertvollen Beitrag dazu geleistet, den Hörerinnen und Hörern aus Nordrein-Westfalen die Attraktivität Brabants als Destination für Ausflüge oder Kurzreisen näherzubringen - ein wunderbares Format, um die Vielseitigkeit unserer Region authentisch zum Ausdruck zu bringen, Menschen zu inspirieren und zu mobilisieren", freut sich Pieter Hujsmans, Manager Marketing und Communications von Visit Brabant."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung - vor allem für unser Team und natürlich Visit Brabant. Wir stecken sehr viel Leidenschaft und Liebe zum Detail in die Entwicklung unserer Kampagnen. Unser Anspruch ist es Werbung zu schaffen, die sich nicht wie Werbung anfühlt, sondern authentisch zur Marke bigFM, zu unserem Programm und vor allen Dingen zu unserer Community passt. Dass genau dieser Ansatz von der Jury ausgezeichnet wird, macht uns besonders stolz," so bigFM Programmchef Till Simoleit. bigFM ist ein Unternehmen der Audiotainment Südwest."bigFM gewinnt als führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland weiter an Relevanz in den Mediaplänen nationaler Werbungtreibender. Die Expansion nach Nordrhein-Westfalen - in das bevölkerungsreichste Bundesland - ist für uns ein wichtiger Meilenstein, um nationalen Kunden noch attraktivere kreative Multichannel-Lösungen in reichweitenstarken und vertrauenswürdigen Umfeldern zu bieten. Dass mit Visit Brabant bereits seit dem Sendestart in NRW ein niederländischer Kunde als First Mover auf unser natives, emotionales Storytelling setzt, unterstreicht die Stärke und Relevanz unseres Angebots im nationalen Markt, so Tanja Ninnemann nationale Vertriebsleitung der Audiotainment Südwest.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM. Mit insgesamt 5,034 Millionen Hörer pro Tag (ma 2026 Audio I Addition der Hörer pro Tag) und 14,422 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio I) erreicht die Audiotainment Südwest Media Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Niedersachsen, in Hamburg, in Bremen sowie in Berlin und Brandenburg.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment. bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats.bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.Pro Tag erreicht bigFM 3,031 Millionen Hörer (ma 2026 Audio II) und generiert 9,709 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2026 IP Audio III). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Audiotainment SüdwestMichael WeilandPressesprecherTel.: 0172 / 3822469E-Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/6359820