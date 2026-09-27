Die Handelspolitik der Europäischen Union sollte den hiesigen Automarkt eigentlich vor Nachteilen bewahren. Jetzt führt eine neue Strategie fernöstlicher Autobauer dazu, dass diese Vorgaben ins Leere laufen und die heimische Autoindustrie spürbar unter Druck gerät. Die Importzahlen von Fahrzeugen aus asiatischer Produktion steigen derzeit deutlich an, wobei der Guardian von einer massiven Verlagerung in Richtung der Plugin-Hybride berichtet. In den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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