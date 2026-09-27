DAX: Primärer Fokus auf der Unterseite! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 40 - 2026)

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche zeigt eine überwiegend seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz (55 - Bull- vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit). Der DAX beendete die vergangene Handelswoche bei 25.578 Punkten mit einem leichten Wochengewinn von rund 0,4%.Nach drei Verlustwochen in Folge sendet der deutsche Leitindex wieder ein erstes positives Signal an die Anleger. Während sich das makroökonomische Umfeld durch steigende Exportzahlen und ein überraschend robustes ifo-Geschäftsklima stabilisiert, befindet sich die Charttechnik an einer richtungsweisenden Kante.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Aktueller DAX-Stand: 25.578 Punkte (rund 0,4% Wochengewinn nach drei Verlustwochen in Folge).

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts - Aufwärts (55 - Bullish - 45 - Bearish).

Entscheidende Kurse: Widerstand an der SMA50 bei 25.830 Punkten - Wichtige Unterstützung im Bereich der SMA200 bei 24.802 Punkten .

Fundamentale Impulse: Anhebung der BIP-Wachstumsprognose 2026 auf 1,3 % sowie Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex auf 89,9 Punkte (Höchststand seit 2023).

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.