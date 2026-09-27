Laut einer aktuellen Analyse habe sich die Zahl der Patient:innen mit komplexen Diagnosen seit 2023 deutlich erhöht. Gleichzeitig sei allerdings kein entsprechender Anstieg bei den Behandlungen zu verzeichnen. In der Regel wollen Unternehmen mit KI neue Erkenntnisse gewinnen, effizienter arbeiten und Kosten sparen. Im US-amerikanischen Gesundheitswesen könnte allerdings das genaue Gegenteil der Fall sein - zum Ärger der Versicherer. Laut einer Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n