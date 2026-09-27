XRP hält sich nach der kräftigen Bewegung der vergangenen Wochen weiter auf einem hohen Niveau und notiert aktuell bei rund 1,54 US$. Zwischenzeitlich ging es bereits bis über 1,60 US$ nach oben, bevor wieder etwas Druck reinkam. Im Chart hat sich darunter inzwischen eine ziemlich auffällige Zone aufgebaut, die bei einem größeren Rücksetzer wieder eine Rolle spielen könnte. Wo bei einem Rücksetzer wieder mehr Handel reinkommen könnte Im Volumenprofil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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