BNB Prognose: Kurs scheitert bei 766 Dollar an der 800er-Marke, während Kapital in einen Presale fließt

Anzeige / Werbung

BNB scheiterte am 25. September erneut an der 800-Dollar-Marke und fiel auf rund 766 Dollar zurück. Der Rücksetzer kam nur drei Tage nach dem Pasteur-Upgrade, das die Blockkapazität um 28 Prozent steigerte. Die BNB Prognose bewegt sich jetzt zwischen 750 und 791 Dollar für den Rest des Monats. Bei 102 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der Spielraum für schnelle Gewinne eng, und genau deshalb fließt Kapital in Projekte, die noch vor dem ersten Listing stehen.

BNB Prognose September 2026: Was die Daten über den Kurs verraten

BNB notiert am 25. September bei rund 766 Dollar laut CoinMarketCap, ein Minus von zwei Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei 102 Milliarden Dollar auf Rang vier. Das Pasteur-Upgrade erhöhte am 22. September die Gaskapazität pro Block um 28 Prozent, und BNB Chain führt 2026 alle Netzwerke bei tokenisierten Vermögenswerten mit 3,62 Milliarden Dollar an.

Changelly prognostiziert für September ein Maximum von 791 Dollar und einen Durchschnitt von 787 Dollar, für Oktober eine Spanne zwischen 774 und 867 Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 71. Am 25. September scheiterte BNB erneut an der 800-Dollar-Marke, der Widerstand zwischen 806 und 823 Dollar hält stand. Binance startet am 29. September eine Kontenmigration, die den Kryptohandel vom Aktienhandel trennt, was kurzfristig Unsicherheit erzeugt. Bei über 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht die BNB Prognose enorme Zuflüsse für zweistellige Gewinne, und genau das lenkt den Blick auf Einstiege, die noch ganz am Anfang stehen.

Pepeto zieht Kapital an, während die BNB Prognose an der 800-Dollar-Marke festhängt

BNB hängt bei 766 Dollar fest, das Pasteur-Upgrade stützt die Chain, aber nicht den Kurs. Wer bei 102 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf eine Verdopplung wartet, braucht Geduld bis 1.532 Dollar. In genau solchen Phasen fließt Kapital in Projekte, deren Bewertung noch am Boden liegt und deren Listing erst noch kommt.

PepetoSwap ist eine aktive Börse, auf der jeder Tausch ohne Gebühren abläuft. Der Nutzer zahlt ausschließlich die Netzwerkgebühr. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar. Derselbe Trade kostet auf PepetoSwap null Dollar. Bei 200 Trades mit je 5.000 Dollar summiert sich der Unterschied auf 3.000 Dollar Ersparnis. Das ist kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern ein Werkzeug, das bereits mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen getestet wurde.

Das Projekt betreibt eine Cross-Chain-Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Token werden auf einer Chain gesperrt und auf der anderen in weniger als 60 Sekunden geprägt. Wrapped IOUs oder Transferkosten fallen nicht an. Bei vergleichbaren Diensten fallen Gebühren von 15 bis 50 Dollar an, und Wartezeiten von mehreren Stunden sind keine Seltenheit.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt, das die Werkzeuge bereits gebaut hat, die andere Presales nur ankündigen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Presale geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Das Stufenziel liegt bei 11,28 Millionen Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Phase.

SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Anleger von einer unabhängigen Sicherheitsprüfung profitieren. Der Mitgründer entwickelte den originalen Pepe Coin, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Ein Listing steht bevor, und der aktuelle Presale-Preis liegt Welten unter dem erwarteten ersten Börsenkurs. Genau in diesem Abstand steckt das Renditepotenzial, das frühe Käufer jetzt noch nutzen können. Alle Details zum Projekt finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website. Der Einstieg, auf den es ankommt, ist der zum heutigen Presale-Preis, bevor das Listing diesen Preis Geschichte werden lässt.

Fazit

Die BNB Prognose liefert solide Daten für einen Coin, der an der 800-Dollar-Marke arbeitet. Doch bei 102 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeutet eine Verdopplung, dass der Kurs 1.532 Dollar erreichen muss. BNB braucht dafür Monate, wenn nicht Jahre. Wer heute beim Pepeto-Presale einsteigt, sichert sich den Abstand zwischen dem aktuellen Bruchteil eines Cents und dem ersten Börsenkurs, und genau dieser Abstand ist das Renditepotenzial. Die Geschwindigkeit, mit der die 10,38 Millionen Dollar zusammenkamen, zeigt, dass andere diesen Vorteil bereits erkannt haben. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, um den Einstieg zu sehen, bevor die aktuelle Phase endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BNB Prognose für Ende September 2026?

BNB handelt bei rund 766 Dollar mit Widerstand bei 806 bis 823 Dollar. Changelly sieht ein Maximum von 791 Dollar im September und eine Spanne von 774 bis 867 Dollar im Oktober.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der BNB-Rally?

Pepeto betreibt eine aktive Börse ohne Handelsgebühren, die bereits mit Volumen getestet wurde. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und ein Listing steht bevor. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem erwarteten Börsenkurs bietet Renditepotenzial für frühe Käufer. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg.