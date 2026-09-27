Nach Jahren des Wachstums hat der Sektor einen deutlichen Einbruch verzeichnet. Dadurch wird vor allem der Berufseinstieg erschwert: Laut Analyse hat sich die Zahl der ausgeschriebenen Stellen fast halbiert. New York gilt als die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, in der Märchen wie das vom Tellerwäscher zum Millionär wahr werden können. Auch die lokale Tech-Branche scheint zu florieren. Unternehmen wie Google und OpenAI unterhalten längst eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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