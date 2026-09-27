Die Ladeleistung von Elektroautos nähert sich physikalischen Grenzen, weshalb Entwickler:innen nach Wegen zur Optimierung der Batterietechnik suchen. Ein Vorstoß aus Asien verlagert den Fokus nun von der reinen Stromzufuhr auf die rechnergestützte Temperaturkontrolle. Der Fahrzeugkonzern Geely Auto Group aus dem chinesischen Hangzhou hat die fünfte Generation seiner Ladesäulen präsentiert. Diese Anlage liefert nach Herstellerangaben auf dem Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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