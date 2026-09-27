Dogecoin Prognose: Wale kaufen 240 Millionen DOGE, während der Kurs die 0,10-Dollar-Marke testet

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Die Dogecoin Prognose elektrisiert den Markt: DOGE ist in 48 Stunden um 14 Prozent nach oben geschossen und kratzt zum ersten Mal seit Monaten an der psychologisch wichtigen 0,10-Dollar-Marke. Wal-Wallets haben zwischen dem 9. und 14. September rund 240 Millionen Token während des Kursrückgangs in ihre Bestände aufgenommen. Das offene Interesse an DOGE-Futures kletterte auf 1,57 Milliarden Dollar, den höchsten Stand seit August dieses Jahres. Damit steht der Meme-Coin an einem Wendepunkt zwischen bullischer Stärke und institutioneller Unsicherheit. Große Wallets setzen klar auf steigende Kurse, während der breite Markt noch die nächste Richtung sucht.

Dogecoin Prognose September 2026: Was steckt hinter dem 14-Prozent-Anstieg?

Dogecoin verzeichnete am 21. September 2026 einen Kurssprung von 14 Prozent. Der Kurs kletterte laut CoinGecko von 0,085 Dollar auf ein Hoch von 0,097 Dollar bei einem Tagesvolumen von 1,5 Milliarden Dollar. Am 25. September notiert DOGE bei rund 0,095 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 14,9 Milliarden Dollar. Die Rallye folgte auf massive Wal-Akkumulation in der Vorwoche. Daten von Santiment zeigen, dass Großanleger zwischen dem 9. und 14. September etwa 240 Millionen DOGE zu ihren Wallets hinzufügten.

Diese Käufe fanden statt, als der Kurs von 0,091 auf 0,081 Dollar fiel, was zeigt, dass die Wale den Rückgang gezielt zum Einstieg nutzten. Nach dem Tiefpunkt erholte sich DOGE um rund 25 Prozent innerhalb einer Woche. Das offene Interesse an Futures stieg laut Blockonomi auf 1,57 Milliarden Dollar, den höchsten Stand seit August.

Auf der institutionellen Seite zeigt sich ein gespaltenes Bild. Bitwise schloss seinen BWOW-ETF am 10. September nach nur 722.000 Dollar Gesamtzuflüssen in elf Monaten. Grayscales GDOG Trust blieb der einzige aktive DOGE-ETF mit positiven Zuflüssen.

Changelly prognostiziert für September eine Spanne zwischen 0,098 und 0,106 Dollar. Der 200-Tage-EMA bei 0,092 Dollar wurde erstmals seit Wochen überschritten, und ein Schlusskurs über 0,10 Dollar würde den Weg nach oben öffnen. Wer jetzt noch den Einstieg zu Presale-Konditionen sucht, findet ihn nicht bei einem Coin mit fast 15 Milliarden Dollar Bewertung.

Warum gewinnt Pepeto an Boden in diesem Dogecoin-Prognose-Zyklus?

Die Wale haben 240 Millionen DOGE beim Rückgang gekauft, weil frühe Positionierung in einem Zyklus die höchsten Renditen bringt. Dasselbe Muster treibt jetzt Kapital in Pepeto, einen Presale mit eigenen Werkzeugen, der noch nicht auf dem Radar der breiten Masse steht.

Jeden Tag starten neue Token mit Fallen im Code. Der Scanner von Pepeto erkennt sie zuerst. Er führt 42 Tests durch, bevor ein Handel stattfindet, liest den Vertrag, findet Mint-Sperren und simuliert einen Kauf und Verkauf. Fällt die Bewertung unter den sicheren Bereich, wird der Handel gestoppt. Genau diese Prüfung überspringen die meisten Anleger, bis sie ihr Geld an einen Betrug verlieren.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Börse bereits als aktiv. PepetoSwap erhebt keinerlei Gebühren. Uniswap berechnet 3 Dollar für einen Swap von 1.000 Dollar, PepetoSwap berechnet null. Wer das auf 200 Trades mit je 5.000 Dollar hochrechnet, behält 3.000 Dollar mehr im eigenen Wallet.

Der Presale hat bisher 10,38 Millionen Dollar eingenommen, bei einem Token-Preis von 0,000000188 Dollar. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was das Risiko eines fehlerhaften Vertrags von Anfang an beseitigt. Ein Entwickler von Binance gehört zum Kernteam, und der Gründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin mit 420 Billionen Token ins Leben gerufen, ohne ein einziges Werkzeug. Dieser Coin erreichte dennoch eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar.

Dieses Muster erzählt die ganze Geschichte. Pepeto startet mit mehr Werkzeugen, derselben Gesamtanzahl von Token und einem Preis, der mit jeder neuen Stufe steigt. Der Presale ist jetzt geöffnet, und jede Runde bringt höhere Kosten mit sich. Wer zum aktuellen Presale-Preis einsteigt, sichert sich das größte Renditepotenzial vor der ersten Börsenlistung.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt nach oben, und die Wale kaufen mit beiden Händen. Doch bei 14,9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das Renditepotenzial von DOGE begrenzt. Der ursprüngliche Pepe-Coin ging ohne jedes Produkt vom Presale auf 11 Milliarden Dollar Bewertung. Dieselbe Person hinter diesem Lauf führt jetzt Pepeto, diesmal mit einer laufenden Börse und einem aktiven Scanner. Der Presale-Preis bietet heute das höchste Renditepotenzial, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Einstieg noch offen steht. Mit jeder neuen Stufe steigt der Preis, und wer die aktuelle Stufe verpasst, zahlt morgen mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Dogecoin Prognose für September und Oktober 2026?

Changelly prognostiziert für September 2026 eine Spanne zwischen 0,098 und 0,106 Dollar. Ein Schlusskurs über 0,10 Dollar würde den Aufwärtstrend bestätigen.

Warum zieht der Pepeto-Presale gerade so viel Kapital an?

Pepeto betreibt bereits eine aktive Börse, eine Bridge und einen Scanner, was das Projekt den meisten Presales voraus sein lässt, die Pläne verkaufen und keine fertigen Produkte bieten. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

Haftungsausschluss: Dies ist ein gesponserter Beitrag. Führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie investieren. Kryptowährungen sind volatil und Sie können Ihr Geld verlieren.