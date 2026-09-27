Litecoin News: LTC springt 30 Prozent und testet den wichtigsten Widerstand seit 2021

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Litecoin ist in einer Woche um 30 Prozent von seinem Tief bei 50 Dollar auf über 71 Dollar gestiegen und hat damit die Krypto-Welt überrascht. Auf dem Tageschart zeigt sich ein Golden Cross, das in der Vergangenheit oft den Beginn längerer Aufwärtsphasen markierte. Das On-Chain-Volumen überschritt in 24 Stunden die Marke von einer Milliarde Dollar, weil mehr als 17 Millionen LTC über das Netzwerk flossen. Die Litecoin News dieser Woche drehen sich um den Test des entscheidenden 80-Dollar-Widerstands. Gleichzeitig hat Coinbase am 22. September LTC-besicherte Kredite auf der Base-Blockchain eingeführt. Doch LTC ist ein Coin, der seit 15 Jahren existiert und immer noch 82 Prozent unter seinem Allzeithoch von 410 Dollar notiert. Die zentrale Frage lautet, ob ein Ausbruch über 80 Dollar den Weg in Richtung 135 Dollar öffnen kann.

Was die Litecoin News über den 30-Prozent-Anstieg verraten

LTC notiert am 25. September bei rund 71 Dollar und hat seit seinem Tief bei 50 Dollar mehr als 30 Prozent zugelegt. In den letzten 24 Stunden stieg der Kurs um 6,04 Prozent laut AMBCrypto, auf Wochenbasis liegt das Plus bei 29,2 Prozent. Der Kurs durchbrach den wichtigen Swing-High bei 60,61 Dollar, der seit Wochen als Deckel fungierte. Am 24. September erreichte LTC ein Hoch von 74,77 Dollar, wie Azat TV unter Berufung auf Crypto.news berichtet.

Auf dem Tageschart hat sich ein Golden Cross gebildet, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten kreuzte. In 24 Stunden bis zum 23. September wurden über 17 Millionen LTC im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar über das Netzwerk bewegt. Das offene Interesse an Litecoin-Futures stieg auf über 500 Millionen Dollar. Coinbase führte am 22. September zusammen mit Morpho LTC-besicherte Kredite auf der Base-Blockchain ein.

Der entscheidende Widerstand liegt bei 80 Dollar, wo mehrere gleitende Durchschnitte zusammentreffen. Ein bestätigter Ausbruch über 80 Dollar würde laut Invezz den Weg zu 95 Dollar, dann 100 Dollar und schließlich 135 Dollar öffnen. Die Unterstützung hält bei 59 Dollar und am Tiefpunkt bei 50 Dollar. Das nächste Halving im Juli 2027 wird die Block-Belohnung auf 3,125 LTC halbieren. Doch selbst bei 135 Dollar wäre der Gewinn von hier aus unter 100 Prozent. Wer nach dem Renditepotenzial sucht, das nur am Anfang eines Projekts existiert, schaut über die großen Coins hinaus.

Warum Pepeto der Presale ist, den Händler bei der LTC-Rallye entdecken

LTC brauchte ein Golden Cross und eine Milliarde Dollar On-Chain-Volumen, um 30 Prozent in einer Woche zu gewinnen. Bei einem Presale kann ein einzelner Listing-Tag mehr bewegen als Monate am Markt. Ein Projekt fällt immer wieder auf, weil es die Werkzeuge mitbringt, die Händler ab dem ersten Tag brauchen.

Die Werkzeuge sind bereits aktiv und nicht nur angekündigt. PepetoSwap verlangt keine Handelsgebühren, null Swap-Gebühren. Die Börse verarbeitet bereits 50 Millionen Dollar an täglichen Orders. Händler können Market-, Limit- und DCA-Trades ausführen. Die Ersparnis zeigt sich bei jeder Order: 1.000 Dollar kosten auf Uniswap 3 Dollar Gebühren und auf PepetoSwap nichts.

Eine Bridge verbindet fünf Netzwerke in unter einer Minute, ohne Kosten, schnell und transparent. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und sperren die Mittel oft für Stunden. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stecken aktuell im Presale. Der Einstieg liegt heute bei 0,000000188 Dollar und steigt mit jeder neuen Phase.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass die Sicherheit der Anleger von Anfang an gewährleistet ist. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin aufgebaut. Dieser Coin stieg von null auf 11 Milliarden Dollar, ohne ein einziges Produkt, mit dem gleichen Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Das Renditepotenzial für frühe Käufer ist bei Pepeto heute vergleichbar, weil der Presale-Preis noch vor dem Listing liegt.

Fazit

Die LTC-Rallye zeigt einen Coin, der nach 15 Jahren endlich wieder Aufmerksamkeit bekommt, aber an entscheidenden Widerständen kämpft. Pepeto braucht keinen 15-jährigen Anlauf. Der gleiche Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin von null auf 11 Milliarden Dollar gebracht, nur mit einem Token und einer Geschichte. Diesmal steht eine laufende Börse dahinter, was das Renditepotenzial für frühe Käufer deutlich erhöht. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase und kommt nach dem Listing nicht zurück. Wer jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigt, handelt, bevor der Markt aufholt.

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Häufig gestellte Fragen

Kann LTC laut aktuellen Litecoin News die 80 Dollar durchbrechen?

LTC braucht einen bestätigten Tagesschluss über 80 Dollar, wo sich die gleitenden Durchschnitte bündeln. Bei einem Ausbruch liegen die nächsten Kursziele laut Invezz bei 95, 100 und 135 Dollar.

Welcher Presale bietet Händlern bei der LTC-Rallye einen frühen Einstieg?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer aktiven Börse und einer Cross-Chain-Bridge. Der Mitgründer hat bereits einen Milliarden-Dollar-Coin aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.