Wie viel Wohlstand lässt sich durch Spionage gewinnen? Für die DDR-Wirtschaft liefert eine aktuelle Studie überraschende Zahlen: Nach Berechnungen der Forscher erhöhte die Auslands-Spionage der Stasi die Wirtschaftsleistung 1988 um geschätzte 7,4 Prozent. Westliches Technologie-Know-how verschaffte DDR-Betrieben messbare Vorteile. Doch was bedeutete das für die Menschen im Land und wo stieß der Fortschritt durch fremdes Wissen an seine Grenzen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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