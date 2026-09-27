XRP Prognose am 25. September: Warum der Kurs trotz Wal-Kaufrausch unter 1,55 Dollar hängen bleibt

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XRP springt am 25. September um 6,6 Prozent und gehört damit zu den stärksten Altcoins des Tages. Noch gestern fiel der Kurs nach einer Abweisung bei 1,65 Dollar unter die Marke von 1,50 Dollar. Heute steht der Token bei rund 1,53 Dollar und zeigt eine der schnellsten Erholungen dieser Woche. Gleichzeitig erreichen die kumulierten Zuflüsse in die XRP-Spot-ETFs ein neues Allzeithoch von über 1,76 Milliarden Dollar.

Wale haben innerhalb von 96 Stunden mehr als 1,5 Milliarden XRP gekauft, und Short-Liquidationen von über 45 Prozent beschleunigen den Anstieg. Für die XRP Prognose entscheidet sich jetzt, ob die Marke von 1,55 Dollar fällt oder hält.

XRP Prognose September 2026: Warum ETF-Rekorde und Wal-Käufe den Kurs antreiben

Auf Wochensicht steht XRP 17,2 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von 96,2 Milliarden Dollar. Innerhalb von 24 Stunden fiel der Kurs von 1,65 auf unter 1,50 Dollar, bevor Käufer bei der wichtigen Unterstützung eingriffen. Die Spot-ETFs spielen dabei eine zentrale Rolle.

Nach einem leeren Montag flossen am Dienstag 20,02 Millionen, am Mittwoch 18,04 Millionen und am Donnerstag 14,89 Millionen Dollar in die Fonds. Die kumulierten Nettomittelzuflüsse erreichten ein neues Allzeithoch von über 1,76 Milliarden Dollar, laut CryptoPotato. Das XRP Ledger registrierte im September 11.432 neue Konten, 323 Prozent über dem 30-Tage-Durchschnitt, laut CaptainAltcoin. Auf der Derivateseite stiegen die Short-Liquidationen um mehr als 45 Prozent, was den Anstieg weiter befeuerte.

Analysten sehen die nächste Entscheidung bei 1,55 Dollar. Ein Tagesschluss darüber könnte den Weg Richtung 1,60 bis 1,65 Dollar öffnen. Fällt der Kurs unter 1,45 Dollar, droht ein Rückgang auf 1,36 Dollar. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Dollar braucht XRP enorme Zuflüsse für prozentual große Sprünge. Selbst ein Anstieg auf 2 Dollar bedeutet nur 30 Prozent von hier. Wer nach frühen Einstiegen sucht, blickt deshalb auf Projekte, deren Kurs noch in Bruchteilen eines Cents liegt.

Pepeto: Der Vorverkauf, den die XRP-Wal-Wallets parallel entdecken

Der Wal-Kaufrausch hinter dem aktuellen XRP-Anstieg zeigt deutlich, dass großes Geld vor den Schlagzeilen handelt. Pepeto befindet sich genau in dieser Phase, einen Schritt vor der breiten Masse. Mehr als 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf zeigen, dass das Kapital bereits eintrifft. Das Projekt ist kein Plan auf Papier. Drei funktionierende Produkte sind bereits live und im Einsatz.

PepetoSwap, die integrierte Börse, wickelt jeden Handel mit einer Gebühr von 0,00 Prozent ab. Wer auf Uniswap 1.000 Dollar handelt, zahlt 3 Dollar an Gebühren. Bei PancakeSwap fallen 2,50 Dollar an. PepetoSwap verlangt keinen einzigen Cent. Das bedeutet, jeder Dollar, den ein Käufer einsetzt, bleibt im Handel und wandert nicht in einen Gebührenpool. Über 200 Trades mit je 5.000 Dollar nehmen andere Plattformen zwischen 2.500 und 3.000 Dollar an Gebühren. PepetoSwap nimmt null. Wer einmal auf PepetoSwap gehandelt hat, fragt sich, warum andere Plattformen überhaupt Gebühren verlangen.

Das Projekt betreibt auch eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base verbindet. Transfers dauern unter 60 Sekunden und kosten nur die übliche Gasgebühr. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat jeden Abschnitt des Smart Contracts auditiert und per KYC bestätigt, bevor der Vorverkauf öffnete, was Käufern eine unabhängige Prüfung der gesamten Codebasis bietet.

Im Team steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens sowie ein Mitglied mit direkter Binance-Erfahrung. Analysten verweisen auf die Lücke zwischen dem Vorverkaufspreis und dem erwarteten Listing-Preis, die bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit erhebliches Renditepotenzial eröffnete. Der Pepe-Token hat gezeigt, was passiert, wenn frühe Käufer vor dem breiten Markt einsteigen. Dasselbe Muster zeigt sich jetzt bei Pepeto, und die ersten Wallets sind bereits in Bewegung.

Fazit

Die XRP Prognose verbesserte sich nach dem größten Wal-Kauf des Quartals, doch bei 96 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht der Token enorme Zuflüsse für große Sprünge. Wer nach dem Muster sucht, das beim Pepe-Token frühen Käufern Renditepotenzial bot, findet es hier. Echte Produkte, echtes Kapital, ein echtes Team und ein Preis in Bruchteilen eines Cents. Solange der Vorverkauf läuft, bleibt der Einstieg auf einem Niveau, das nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird. Die Wallets, die jetzt handeln, sehen dieses Signal. Der vollständige Vorverkauf ist live auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Welche Faktoren treiben den XRP-Kurs am 25. September 2026?

XRP-Spot-ETFs erreichten ein Allzeithoch von über 1,76 Milliarden Dollar an kumulierten Zuflüssen, und Wale kauften 1,5 Milliarden Token in 96 Stunden. Der Kurs steht bei 1,53 Dollar mit einem Test der 1,55-Dollar-Marke.

Was macht Pepeto als Vorverkauf besonders?

Pepeto betreibt eine Live-Börse ohne Handelsgebühren, geprüft von SolidProof. Eine Binance-Notierung steht bevor. Alle Angaben auf der offiziellen Pepeto-Website.