Solana News am 25. September: 4,2 Millionen Nutzer kehren zurück, doch der eigentliche Gewinner überrascht

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Die wichtigste Solana News dieser Woche ist eine Zahl, die fast niemand bemerkt hat. Am 22. September kehrten 4,26 Millionen Nutzer an einem einzigen Tag zum Netzwerk zurück, ein Anstieg von 124 Prozent gegenüber dem Vortag. SOL notiert am 25. September bei rund 117 Dollar, ein Plus von 20 Prozent in sieben Tagen. ETFs verzeichneten zwölf Wochen in Folge Zuflüsse mit insgesamt 1,3 Milliarden Dollar. Bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht selbst ein Anstieg auf 200 Dollar Monate. Wer den größten Hebel sucht, schaut deshalb eine Stufe tiefer.

Welche Daten treiben die Solana News im September 2026?

SOL handelt am 25. September bei 117 Dollar laut CoinGecko, nach einem Tief bei 112 Dollar am Vortag. Am 21. September sprang der Kurs auf 117,23 Dollar und löste dabei 18 Millionen Dollar an Short-Liquidationen aus. Das Derivatevolumen stieg um 88 Prozent auf 13,28 Milliarden Dollar. Der Treiber dahinter sind ETF-Zuflüsse, die seit zwölf Wochen in Folge positiv ausfallen. Laut Bitunix lagen die kumulierten Nettoinflows bis zum 10. September bei 1,316 Milliarden Dollar. Am 22. September fügten Spot-ETFs an einem einzigen Tag weitere 26 Millionen Dollar hinzu.

Diese Zuflüsse hielten auch durch eine Zinserhöhung der Fed und ein gescheitertes Kryptogesetz hindurch. Laut CoinGabbar erreichten die täglich zurückkehrenden Nutzer am 22. September ein Allzeithoch von 4,26 Millionen, ein Sprung von 124 Prozent innerhalb eines Tages. Die aktiven Stablecoin-Adressen kletterten auf 888.000, ein Plus von 269 Prozent im Jahresvergleich.

Am 18. September senkte Solana die Blockzeit auf 250 Millisekunden, 17 Prozent schneller als zuvor. Der Wert tokenisierter Vermögenswerte auf dem Netzwerk erreichte 4,6 Milliarden Dollar. Die Unterstützung liegt bei 110 Dollar, der nächste Widerstand bei 120 Dollar. Bei 68 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt selbst ein Lauf auf 200 Dollar unter einer Verdopplung, und das lenkt den Blick auf Projekte, die noch vor ihrem ersten Listing stehen.

Warum fließt das schnellste Kapital gerade in den Pepeto-Vorverkauf?

Institutionelles Geld fließt in einen Coin, der bereits 68 Milliarden Dollar wert ist. Das schnellste Kapital geht aber gerade nicht in SOL, sondern in einen Vorverkauf, der bereits funktionierende Werkzeuge ausliefert. Der Grund ist PepetoSwap. Die Plattform verlangt keine Gebühren bei jedem Handel. Wer auf den beiden größten Plattformen 1.000 Dollar tauscht, zahlt 2,50 bis 3 Dollar, auf Pepeto zahlt er nichts.

Über einen Monat aktiven Handels summiert sich diese Lücke auf Tausende Dollar an Ersparnis. Das Handelsvolumen auf der Plattform hat 50 Millionen Dollar pro Tag überschritten. Pepeto betreibt auch eine Brücke, die fünf Blockchains verbindet, ohne Gebühren auf eine einzige Übertragung zu erheben. Token bewegen sich in unter einer Minute, andere Dienste verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Token stundenlang sperren.

Ein eingebauter Scanner prüft 42 Punkte bei jedem Token, bevor er einen Handel freigibt. Wenn etwas nicht stimmt, wird der Handel nicht ausgeführt. Das ist kein Plan, das ist Code, der bereits läuft. SolidProof hat den gesamten Vertrag geprüft und die komplette Codebasis verifiziert, bevor der Vorverkauf eröffnete, damit ist der zentrale Risikofaktor beseitigt, an dem neue Coins am häufigsten scheitern.

Der Schöpfer des ersten Pepe Meme Coins leitet Pepeto, und ein ehemaliger Binance-Entwickler baut den Code. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf. Bei Large Caps dauert eine Verdopplung Monate, ein Vorverkauf zu diesem Preis kann nach dem Listing ein Vielfaches dessen liefern, was SOL in einem ganzen Jahr schafft. Das Tempo der Zuflüsse in einem schwierigen Markt zeigt, dass die Käufer genau diese Rechnung bereits gemacht haben, und der Einstieg ist noch offen.

Fazit

Die Solana News zeigt, dass SOL von Rekordnutzern und ETF-Zuflüssen getragen wird, doch selbst ein Anstieg auf 200 Dollar wäre weniger als eine Verdopplung. Das Kapital, das in einem schwierigen Markt in Pepeto fließt, zeigt echte Überzeugung. Der Schöpfer des ersten Pepe Coins und ein ehemaliger Binance-Entwickler haben es gebaut, ein Binance-Listing wird erwartet. Anleger bei diesem Preis positionieren sich für ein einziges Listing-Ereignis, das historisch die höchsten Renditen im gesamten Kryptozyklus erzeugt hat. Die aktuelle Runde ist auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet, und jede Stufe bringt einen höheren Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt SOL im September 2026?

SOL stieg in sieben Tagen um 20 Prozent auf 117 Dollar, getrieben von zwölf Wochen ETF-Zuflüssen und einem Rekord von 4,26 Millionen zurückkehrenden Nutzern an einem Tag.

Warum fällt Pepeto gerade auf?

Pepeto verlangt keine Gebühren bei jedem Tausch und hat über 10,38 Millionen Dollar zum Vorverkaufspreis angezogen. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.