WOW...: Wochenrückblick KW 39-2026! Aktien trotzen dem Renditeschock!

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Die US-Zehnjahresrendite springt über 5,2%, Brent hält sich über 100,- USD - doch der Nasdaq 100 gewinnt 3,25%. KI-Euphorie trifft auf neuen Inflations- und Zinsdruck.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Botschaft dieser Börsenwoche ist bemerkenswert: Der Anleihemarkt sendet ein immer lauteres Warnsignal, doch große Teile des Aktienmarktes hören noch nicht hin. Während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise über 5,2% sprang, trieb die Begeisterung für künstliche Intelligenz den Nasdaq 100 auf neue Rekorde.

Diese Widerstandskraft ist beeindruckend, aber riskant. Starke Konjunkturdaten, Ölpreise über 100,- USD je Barrel und wachsende Zinserwartungen können Bewertungen unter Druck setzen. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Iran-Konflikt verhinderte bislang jedoch eine breitere Flucht aus Risikoanlagen.

Der Anleihemarkt verschärft die Warnung!

Noch in der Vorwoche hatte die Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte die Renditen kurz beruhigt. Nun kehrte der Verkaufsdruck zurück: Die zehnjährige Treasury-Rendite erreichte am Freitag 5,2297% und damit den höchsten Stand seit 2007. Zum Handelsschluss lag sie bei rund 5,16%. Der MOVE-Index für die Schwankungsintensität am US-Anleihemarkt sprang in der Woche um etwa 30%.

Den Auslöser lieferte nicht allein das Öl. Der vorläufige US-Gesamt-PMI stieg im September auf 58,4 Punkte - den höchsten Wert seit Juli 2021. Zudem traf eine Auktion fünfjähriger Staatsanleihen über 70 Mrd. USD auf schwache Nachfrage. Kräftiges Wachstum plus hartnäckiger Preisdruck bedeutet: Weitere Zinserhöhungen werden für die Fed wahrscheinlicher.

KI lässt Aktien den Zinsdruck vergessen!

Normalerweise belasten schnell steigende Renditen hoch bewertete Wachstumsaktien. Diesmal hielt die KI-Fantasie dagegen: Der Nasdaq 100 gewann etwa 2,25%, der Dow Jones nur 0,38%. Die ruhige Indexoberfläche verdeckt damit eine ausgeprägte Konzentration auf Technologie- und KI-Gewinner.

Quelle: WallstreetOnline.de

Je höher die Renditen steigen, desto attraktiver werden Anleihen gegenüber Aktien und desto stärker werden künftige Gewinne abgezinst. Solange KI-Investitionen und Gewinnerwartungen überzeugen, kann diese Spannung bestehen. Ein enttäuschender Ausblick eines Schwergewichts könnte das Gleichgewicht jedoch rasch verändern.

Öl bleibt der Taktgeber für Inflation und Zinsen!

Am Ölmarkt wechselte die Richtung im Takt der Schlagzeilen. Brent schloss am Freitag über 104,- USD je Barrel und damit knapp 1% höher als eine Woche zuvor. WTI fiel dagegen rund 92,- USD und verlor rund 8%. Mögliche US-Beschränkungen für Dieselausfuhren belasteten amerikanisches Rohöl und weiteten den Preisabstand beider Sorten aus.

Hoffnung machte die Nachricht, dass Washington und Teheran über einen schrittweisen Weg aus dem Krieg verhandeln. Iran könnte die Straße von Hormus wieder öffnen, während die USA ihre Wirtschaftsblockade lockern. Eine Einigung gibt es nicht. Angriffe auf russische Raffinerien und Risiken für saudische Exportwege halten zugleich die Versorgungsprämie hoch. Solange Brent über 100,- USD notiert, bleibt Energie ein direkter Verstärker des weltweiten Inflations- und Zinsdrucks.

Edelmetalle korrigieren - Kupfer sendet Stärke!

Gold und Silber konnten ihre Funktion als Krisenschutz kurzfristig nicht ausspielen. Der stärkere US-Dollar und höhere Renditen belasteten stärker als die geopolitische Unsicherheit. Gold beendete den Freitag laut Reuters bei rund 4.291,- USD je Feinunze und verlor in der Woche etwa 2%. Silber gab ungefähr 4% auf rund 64,- USD je Feinunze nach.

Datenquelle: Onvista.de; Eigene Darstellung

Während Gold und Silber unter dem Zinsschock litten, signalisierte Kupfer trotz leichter Abgaben eine robuste Nachfrage und ein knappes Angebot. Kurzfristig dominieren Dollar und Renditen. Strukturell bleiben verletzliche Lieferketten und der hohe Metallbedarf für Stromnetze, Rechenzentren und künstliche Intelligenz wichtige Treiber.

Ausblick und Fazit: Die kommende Woche liefert den Belastungstest! Die Aktienrally steht auf einem schmaleren Fundament!

Am Mittwoch erscheinen die US-PCE-Inflationsdaten für August, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für September. Beide können entscheiden, ob eine weitere Fed-Erhöhung schon im Oktober stärker eingepreist wird. Ebenfalls am Mittwoch stehen vorläufige Inflationsdaten großer Eurostaaten an.

Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf Micron am Mittwoch sowie Accenture und Nike am Donnerstag. Microns Zahlen werden zeigen, ob die Erwartungen an den KI- und Speicherchipzyklus durch Geschäftsdaten gedeckt sind.

Der Markt hat steigende Renditen bislang erstaunlich gut verkraftet. Eingepreist sind aber starke KI-Gewinne und erste Fortschritte im Nahen Osten. Überraschungspotenzial liegt in hartnäckiger PCE-Inflation, einem robusten Arbeitsmarkt oder einem erneuten Ölpreissprung. Für Rohstoffanleger bleibt die kurzfristige Zinsbelastung real, doch Kupferstärke und fragile Energielieferketten bestätigen die langfristige Knappheitsthese. Zentralbanken können Nachfrage bremsen - zusätzliche Minen, Raffinerien und sichere Transportwege schaffen sie nicht. Weitere interessante Informationen zu Rohstoffen und Rohstoffunternehmen finden Sie im folgenden.

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

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Quellen: Marketscreener.com, Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, BEA, BLS, Reuters/LSEG, MarketScreener, Micron Technology Investor Relations., eigener Research; Intro Bild: KI generiert

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