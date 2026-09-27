Das deutsche Erbrecht - Spötter würden sagen, es handele sich um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen, Nachlassgerichte, Testamentsvollstrecker, Erbverwalter, Steuerberater und nicht zuletzt für das Finanzamt. Eine ganze Industrie lebt von dem Rechtsprinzip, selbst noch in den letzten Willen eines Verstorbenen zu intervenieren und eine familiäre Vermögensübertragung zum Gegenstand komplexer Verfahren mit Fristen und Formvorschriften zu D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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