Wearables am Kopf bergen ganz eigene Risiken, wie ein aktueller Fall aus Nordamerika zeigt. Bei einem bestimmten Modell einer smarten Brille kommt es zu einer gefährlichen Hitzeentwicklung, die dem Hersteller nun behördliche Maßnahmen einbringt. Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC hat einen offiziellen Rückruf für die AR-Brille Air3 veranlasst. Wie aus der Mitteilung der Behörde hervorgeht, kann der linke Bügel des Geräts bei längerer Nutzung überhitzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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