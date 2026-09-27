2021 hatte Taction Technology Klage gegen Apple eingereicht. Der iPhone-Konzern soll zwei Patente des Unternehmens mit Bezug zum Vibrationsalarm verletzt haben. Jetzt muss Apple 5,7 Milliarden US-Dollar zahlen -Â sieht sich aber zu Unrecht beschuldigt. Vor mittlerweile über fünf Jahren hatte das Unternehmen Taction Technology vor einem US-Bezirksgericht in Kalifornien Klage gegen Apple eingereicht. Der Vorwurf: Apple soll zwei Patente verletzt haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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