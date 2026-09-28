Köln (ots) -Von Martina KellerFast 800 Menschen wurden 2025 in Deutschland ermordet. Die offizielle Aufklärungsquote ist hoch. Doch wie viele Morde werden gar nicht erst erkannt? Das ARD Radiofeature "Stille Morde. Warum Tötungsdelikte unentdeckt bleiben" geht dieser beunruhigenden Frage nach - und zeigt, wie fehleranfällig ein System ist, das eigentlich Gewissheit schaffen soll.Wenn zum Beispiel Unfälle als Todesursache übersehen werden, entgehen Angehörigen Millionen an Versicherungsgeldern. Bleiben Pflegefehler unentdeckt, können sie keine zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen.Im Zentrum steht die Leichenschau: Sie ist nach jedem Todesfall gesetzlich vorgeschrieben - und doch häufig eine Schwachstelle. Rechtsmediziner berichten von schlecht ausgefüllten Todesbescheinigungen, übersehenen Verletzungen und mangelnde Erfahrung bei Ärztinnen und Ärzten, die nur selten Verstorbene untersuchen. Besonders verletzliche Gruppen wie alte, kranke oder pflegebedürftige Menschen geraten dabei leicht aus dem Blick.Das Feature fragt, ob das bestehende System ausreicht, um nicht natürliche Todesfälle verlässlich zu erkennen - oder ob gravierende Lücken bleiben, gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Expertinnen und Experten fordern bessere Ausbildung, verbindliche Qualitätsstandards, mehr Obduktionen und Plausibilitätsprüfungen."Stille Morde" - über blinde Flecken im deutschen Leichenschausystem - und über die Frage, wer hinschaut, wenn ein vermeintlich natürlicher Tod keiner ist.Das ARD Radiofeature Stille Morde: Warum Tötungsdelikte unentdeckt bleiben ist ab Montag, 28.09.2026, in ARD Sounds verfügbar.Lineare Sendetermine:hr2-kultur Donnerstag, 01. Oktober 2026, 15:04 UhrSWR Kultur Freitag, 02. Oktober 2026, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 03. Oktober 2026, 13:05 UhrSR kultur Samstag, 03. Oktober 2026, 09:05 UhrBremen Zwei Samstag, 03. Oktober 2026, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 04. Oktober 2026, 11:05 UhrNDR Spezial Sonntag, 04. Oktober 2026, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 04. Oktober 2026, 13:04 UhrMDR Kultur Dienstag, 06. Oktober 2026, 20:05 UhrEine Produktion des WDR für das ARD Radiofeature 2026.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6359928