Die Ära stetig sinkender Zinsen könnte vorerst vorbei sein. Die US-Notenbank hat im September ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 % angehoben. Es war die erste Zinserhöhung seit mehr als drei Jahren. Gleichzeitig signalisierte die Fed, dass die Bekämpfung der Inflation wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. An den Anleihemärkten fällt die Reaktion noch deutlicher aus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zeitweise auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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