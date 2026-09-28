Zwei unabhängige Wassertanks, separate Überwachung des EC-Werts und flexible Anbauhöhen ermöglichen mehr Vielfalt beim Anbau zu Hause - bei weniger täglichem Aufwand

Wichtige Fakten

LetPot LPH-Home geht am 1. Oktober 2026 um 11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live.

geht am 1. Oktober 2026 um 11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live. Der smarte Indoor-Garten mit zwei Ebenen verfügt über zwei unabhängige 6-Liter-Wassertanks mit separater Überwachung des EC-Werts.

Seine flexibel anpassbaren Anbaubereiche bieten Platz für bis zu 32 Pflanzen, von Kräutern und Blattgemüse bis hin zu kompakt wachsenden Tomaten-, Paprika- und Chilipflanzen sowie Blumen.

Wer dem Projekt auf Kickstarter folgt, erhält eine Benachrichtigung zum Kampagnenstart und die Möglichkeit, auf limitierte Super-Early-Bird-Belohnungen zuzugreifen.

HONGKONG, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LetPot, eine Marke für smarte Lösungen rund um den Pflanzenanbau zu Hause, hat heute bekannt gegeben, dass der smarte Indoor-Garten LetPot LPH-Home mit zwei Anbauebenen am 1. Oktober 2026 um 11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live geht.

LPH-Home wurde für Haushalte entwickelt, die mehr verschiedene Pflanzen anbauen möchten, ohne sich die Komplexität eines professionellen Anbausystems in den Wohnraum zu holen. Dafür kombiniert das System zwei unabhängige Anbaubereiche, flexible Höhen für unterschiedliche Pflanzen, smarte Steuerungsfunktionen und ein modulares, wohnraumtaugliches Design.

Zwei unabhängige Anbaubereiche in einem Indoor-Garten

Im Gegensatz zu Indoor-Gärten, bei denen alle Pflanzen denselben Wassertank und dieselbe Nährstoffversorgung nutzen müssen, verfügt bei LPH-Home jede Ebene über einen eigenen 6-Liter-Wassertank und eine separate Überwachung des EC-Werts.

Dadurch können die Nutzer für jeden Anbaubereich unterschiedliche Nährstoffkonzentrationen einstellen und überwachen. So können beispielsweise kompakt wachsende Tomaten oder Paprika- und Chilipflanzen auf der oberen Ebene gedeihen, während darunter Kräuter und Blattgemüse wachsen - ohne dass beide Gruppen dieselben Anbaubedingungen benötigen.

LPH-Home misst den EC-Wert und stellt den Nutzern nützliche Informationen und Erinnerungen bereit. Die Nährstoffzugabe bleibt unter der Kontrolle der Nutzer und erfolgt nicht automatisch.

Zusammen bieten die beiden Ebenen Platz für bis zu 32 Pflanzen. Die Anbauhöhe der oberen Ebene lässt sich an höher wachsende Pflanzen anpassen, während die untere Ebene einen eigenen Bereich für häufig geerntete Kräuter, Blattgemüse und kleinere Pflanzen bietet.

Ein smarter Indoor-Garten für den Wohnalltag

LPH-Home fügt sich harmonisch in Küchen, Essbereiche und andere Wohnräume ein. Bambuselemente, die integrierte Kabelführung und der kompakte Aufbau mit zwei Ebenen lassen den Indoor-Garten natürlicher wirken als herkömmliche turmartige Anbausysteme.

Der modulare Aufbau erleichtert zudem die Montage, das Umstellen und die regelmäßige Pflege und Wartung. Jeder Wassertank lässt sich zum leichteren Ausspülen vom Elektronikbereich trennen, während abnehmbare Rollen das Umstellen des Indoor-Gartens bei Bedarf erleichtern.

"LPH-Home entstand aus einer einfachen Frage: Wie können Familien mehr ihrer Lieblingspflanzen anbauen, ohne dass der Anbau zu Hause dadurch komplizierter wird?", so Rex Lin, Mitbegründer und Marketingleiter von LetPot. "Indem wir jede Ebene mit einem eigenen Wassertank und einer separaten Überwachung des EC-Werts ausstatten, erleichtern wir den Anbau unterschiedlicher Pflanzen in einem einzigen Indoor-Garten, ohne die tägliche Pflege unnötig kompliziert zu machen."

Smarte Pflanzenpflege, die kaum Aufmerksamkeit erfordert

Die Nutzer können Beleuchtung und Wasserzirkulation über den integrierten TFT-Touchscreen oder die LetPot-App zeitlich steuern. Das System stellt zudem Informationen zum Wasserstand und EC-Wert bereit und warnt bei potenziellem Handlungsbedarf.

LPH-Home nutzt ein offenes Anbausystem, bei dem die Nutzer ihr eigenes Saatgut und kompatible Anzuchtschwämme auswählen können, statt auf ein bestimmtes Saatgut-Abo beschränkt zu sein. Dank dieser Flexibilität lässt sich jeder Indoor-Garten an unterschiedliche Jahreszeiten, Kochgewohnheiten und persönliche Vorlieben anpassen.

Folgen Sie LPH-Home auf Kickstarter

Die Kickstarter-Kampagne für LetPot LPH-Home geht am 1. Oktober um 11:00 Uhr Eastern Time auf Kickstarter live.

Wer eine Benachrichtigung zum Kampagnenstart erhalten und Zugang zu limitierten Super-Early-Bird-Belohnungen erhalten möchte, kann die Kickstarter-Pre-Launch-Seite von LPH-Home besuchen und "Benachrichtige mich, wenn das Projekt live geht" auswählen.

Folgen Sie dem Projekt hier: https://www.kickstarter.com/projects/letpot/letpot-lph-home-2-tier-smart-indoor-garden

*Stückzahlen und Verfügbarkeit der Super-Early-Bird-Belohnungen richten sich nach den endgültigen Bedingungen der Kickstarter-Kampagne.

Über LetPot

Die 2019 gegründete Marke LetPot steht für smartes Gärtnern und möchte mehr Menschen den Anbau frischer Kräuter, Gemüse und Blumen zu Hause ermöglichen. LetPot entwickelt vernetzte Indoor-Gärten, automatische Bewässerungssysteme, Pflanzenlampen und Hilfsmittel zur Pflanzenpflege, die praktische Technologie mit durchdachtem, wohnraumtauglichem Design verbinden.

Mit seiner neuen Markenvision "Fresh Grows Here" möchte LetPot den Anbau zu Hause zu einem selbstverständlichen und unkomplizierten Teil des Alltags machen, der möglichst vielen Haushalten Freude bereitet.

Medienkontakt

LetPot PR-Team: partnerships@letpot.com

Marketingleiter: rex@letpot.com

www.letpot.com

Zusammenfassung der Pressemitteilung

LetPot startet am 1. Oktober die Kickstarter-Kampagne für LPH-Home, einen smarten Indoor-Garten mit zwei Anbauebenen, zwei Wassertanks und Überwachung des EC-Werts.