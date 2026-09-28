DJ TAGESVORSCHAUMontag, 28. September 2026
=== *** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture *** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP ===
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September 28, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)
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