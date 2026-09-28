DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow J

STARTUPS - Die EU-Kommissarin für Startups, Ekaterina Zaharieva, kündigt im Interview mit dem Handelsblatt an, dass die Investitionssumme von 5 Milliarden Euro für den Fonds "Scaleup Europe" deutlich schneller erreicht werden könnte. Ursprünglich wollte der Fondsmanager EQT die Summe bis Sommer 2027 zusammenhaben. Nun spricht Zaharieva von Ende des Jahres. Außerdem sei es möglich, dass die Summe von 5 Milliarden Euro übertroffen werde. "Beim ersten Closing kamen 2,3 Milliarden Euro zusammen", sagte Zaharieva. "Jetzt liegt es am Fondsmanager, den Rest einzuwerben." (Handelsblatt)

CHINA-SPIONAGE - Der Verfassungsschutz warnt vor einem möglichen Abfluss von Wissen und Technologie durch die Zusammenarbeit deutscher Forschungseinrichtungen mit chinesischen Hochschulen. China baue seit Jahren ein "umfassendes System des Technologie- und Know-how-Transfers" auf, erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage des Handelsblatts. Ziel sei es, die politische, wirtschaftliche, technologische und militärische Vormachtstellung des Landes auszubauen. (Handelsblatt)

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September 28, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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