NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob seine operativen Ergebnisschätzungen für die Briten für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um drei bis vier Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0030927254
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 18:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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