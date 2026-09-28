Köln (ots) -Seit dem 27. September 2026 gelten strengere Vorgaben für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. Für Unternehmen steigen damit die Anforderungen an ihre Nachhaltigkeitskommunikation. Gleichzeitig können die neuen Regeln gerade denjenigen zugutekommen, die nachweisbar in nachhaltigere Verpackungslösungen investieren. Was die neuen Vorgaben für Markenartikel- und Verpackungshersteller bedeuten, erläutert Mark-Daniel Rentschler, Senior Director und Experte für die Verpackungsindustrie bei der globalen Strategieberatung Simon-Kucher.Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie "Empowering Consumers for the Green Transition" gelten in Deutschland seit dem 27. September strengere Anforderungen an Nachhaltigkeitsaussagen gegenüber Verbrauchern. Pauschale Begriffe wie "umweltfreundlich", "grün" oder "klimafreundlich" dürfen künftig nicht mehr ohne entsprechende Nachweise verwendet werden. Auch Nachhaltigkeitssiegel sind nur noch zulässig, wenn sie auf einem Zertifizierungssystem beruhen oder von staatlichen Stellen festgesetzt wurden.Green Claims unter Druck: Was jetzt zähltWer Nachhaltigkeit bislang vor allem kommunikativ genutzt hat, verliert Spielraum. Unternehmen, die dagegen tatsächlich in Materialreduktion, eine bessere Recyclingfähigkeit, den Einsatz von Rezyklaten oder andere messbare Verbesserungen investieren, könnten von den neuen Regeln profitieren. Je weniger Raum für allgemeine Nachhaltigkeitsversprechen bleibt, desto sichtbarer wird der Unterschied zwischen einem "grünen Anstrich" und echter Nachhaltigkeitsleistung.Für Markenartikel- und Verpackungshersteller kann darin eine Chance liegen: Konkrete und belegbare Verbesserungen am Produkt gewinnen als Differenzierungsmerkmal an Bedeutung.Was Verbraucher wirklich überzeugtEin Blick auf die Verbraucherperspektive zeigt zudem: Nachhaltigkeit wird nicht allein über Labels wahrgenommen. In der aktuellen Simon-Kucher-Studie zu nachhaltigen Produktverpackungen nennen 49 Prozent der Befragten einen möglichst geringen Materialeinsatz als wichtiges Erkennungsmerkmal für nachhaltige Verpackungen. Offizielle Umweltlabels werden dagegen nur von 26 Prozent genannt.Die Ergebnisse zeigen: Für die Wahrnehmung nachhaltiger Verpackungen können konkrete Eigenschaften wichtiger sein als ein Label allein.Warum die neuen Regeln zum Wettbewerbsvorteil werden könnenFür Unternehmen kommt es jetzt darauf an, bestehende Green Claims nicht lediglich durch neue zu ersetzen. Gefragt sind belastbare Aussagen, die auf nachweisbaren Verbesserungen bei Produkt und Verpackung beruhen.Darin liegt die strategische Chance: Je weniger Spielraum für pauschale Nachhaltigkeitsversprechen bleibt, desto stärker können konkrete und belegbare Nachhaltigkeitsleistungen zur Differenzierung beitragen. Wer solche Fortschritte klar und glaubwürdig kommunizieren kann, schafft eine bessere Grundlage, sich vom Wettbewerb abzuheben.Die neuen Regeln sind damit nicht nur eine regulatorische Hürde. Sie können den Wettbewerb stärker auf tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung lenken und gerade den Unternehmen einen Vorteil verschaffen, die bei ihren Produkten und Verpackungen nachweisbare Fortschritte erzielen. Wer diese Vorteile auch vertrieblich nutzt, kann daraus zusätzliche Wachstumschancen ableiten und sich die Möglichkeit eröffnen, Marktanteile zu gewinnen.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Alexandra Pook (Communications & Marketing Specialist)Tel.: +49 15122121412Email: alexandra.pook@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/6360077