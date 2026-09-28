Berlin (ots) -Die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand präsentiert zum Auftakt des Cybersicherheitsmonats das neue CYBERsicher Lagebild für kleine und mittlere UnternehmenWie verändert Künstliche Intelligenz die Bedrohungslage? Wie können Unternehmen auf einen IT-Sicherheitsvorfall vorbereitet sein? Und welche Risiken entstehen, wenn Angreifer über Dienstleister, Software oder digitale Produkte in Unternehmen eindringen?Mit dem Cybersicherheitsmonat 2026 rückt die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand im Oktober erneut die digitale Sicherheit kleiner und mittlerer Unternehmen in den Fokus. In insgesamt sieben kostenfreien Webimpulsen vermitteln die Fokusprojekte der Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) praxisnahes Wissen zu aktuellen Cyberbedrohungen, gesetzlichen Anforderungen und konkreten Schutzmaßnahmen.Kick-off mit dem CYBERsicher Lagebild 2026Zum Auftakt präsentieren Dirk Achenbach und Sérgio Marschall am 5. Oktober 2026 um 10:00 Uhr das neue CYBERsicher Lagebild 2026 und geben einen aktuellen Überblick über die Cybersicherheitslage im deutschen Mittelstand.Das Lagebild knüpft an die Ergebnisse des Vorjahres an und zeigt, welche Bedrohungen Unternehmen aktuell besonders beschäftigen, wie sich Angriffsmethoden verändern und welche Schutzmaßnahmen von KMU konkret umgesetzt werden. Damit schafft die Veranstaltung eine fundierte Grundlage für die weiteren Themen des Cybersicherheitsmonats."Die Bedrohungslage entwickelt sich dynamisch - und gerade für kleine und mittlere Unternehmen wird es immer wichtiger, relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und die eigenen Schutzmaßnahmen daran auszurichten. Unser Lagebild schafft Orientierung und zeigt, wo Unternehmen besonders genau hinschauen sollten", sagt Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand.Die Teilnahme am Kick-off und allen weiteren Veranstaltungen des Cybersicherheitsmonats ist kostenfrei.Sieben Webimpulse zu aktuellen CyberrisikenNach dem Kick-off greifen die Fokusprojekte der Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) in sieben weiteren Webimpulsen zentrale Herausforderungen der Cybersicherheit auf.6. Oktober | Cybersecurity-Compliance für Geschäftsführende (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/cybersecurity-compliance-fuer-geschaeftsfuehrende/)Cybersicherheit ist längst mehr als eine technische Herausforderung. Der Webimpuls zeigt, welche rechtlichen Pflichten und Haftungsrisiken auf Geschäftsführende zukommen und wie sich Cybersecurity strategisch und rechtssicher im Unternehmen verankern lässt.8. Oktober | NIS2 einfach erklärt: Anforderungen, Pflichten und Umsetzung (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/nis2-einfach-erklaert-anforderungen-pflichten-und-umsetzung/)Wer ist von NIS2 betroffen, welche Pflichten gelten und wie gelingt der Einstieg in die Umsetzung? Die Veranstaltung bietet einen verständlichen Überblick über die wichtigsten Anforderungen und zeigt praxisnahe Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen.13. Oktober | Cyber Resilience Act I - Chance oder Risiko für die deutsche Industrie? (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/cyber-resilience-act-chance-oder-risiko-fuer-die-deutsche-industrie/)Der Cyber Resilience Act verändert die Anforderungen an Produkte mit digitalen Elementen. Im Fokus stehen insbesondere die Herausforderungen für KMU sowie die Frage, wie sich Cybersicherheit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg umsetzen lässt.15. Oktober | Cyber Resilience Act II: Was Unternehmen jetzt wissen müssen (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/cyber-resilience-act-was-unternehmen-jetzt-wissen-muessen/)Welche Unternehmen und Produkte sind betroffen? Welche Anforderungen gelten an Cybersicherheit, Dokumentation und Schwachstellenmanagement? Der Webimpuls gibt einen praxisnahen Einstieg in die neuen Anforderungen des CRA und zeigt erste Schritte für die Vorbereitung.20. Oktober | LLM-gestützte Cyberangriffe: Wie Sprachmodelle KMU bedrohen (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/llm-gestuetzte-cyberangriffe-wie-sprachmodelle-kmu-bedrohen/)Large Language Models ermöglichen Cyberkriminellen neue und besonders überzeugende Angriffsmethoden. Der Webimpuls zeigt anhand praxisnaher Beispiele, wie Voice Phishing, Stimmklonen und hochpersonalisierte Phishing-Angriffe funktionieren und woran Unternehmen diese erkennen können.22. Oktober | Supply Chain Angriffe - Angriff durch die Hintertür (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/supply-chain-angriffe-angriff-durch-die-hintertuer/)Dienstleister, Softwarelieferanten und Open-Source-Komponenten können zum Einfallstor für Cyberangriffe werden. Anhand realer Vorfälle wird gezeigt, wie Supply-Chain-Angriffe funktionieren, wo Risiken entstehen und wie Unternehmen ihre digitale Lieferkette besser absichern können.27. Oktober | IT-Sicherheitsvorfall - und jetzt? Incident Response im Ernstfall (https://transferstelle-cybersicherheit.de/veranstaltung/it-sicherheitsvorfall-und-jetzt-incident-response-im-ernstfall/)Ein Cyberangriff lässt sich nicht immer verhindern. Umso wichtiger ist es, im Ernstfall richtig zu reagieren. In einem interaktiven Szenario erleben die Teilnehmenden einen simulierten IT-Sicherheitsvorfall und erarbeiten konkrete Reaktionsmaßnahmen.Wissen und Orientierung für den MittelstandMit dem Cybersicherheitsmonat unterstützt die Transferstelle Unternehmen dabei, aktuelle Cyberrisiken besser einzuordnen und konkrete Maßnahmen für mehr Informationssicherheit abzuleiten."Cybersicherheit muss nicht kompliziert beginnen. Wichtig ist, die richtigen Risiken zu kennen, Verantwortung zu übernehmen und Schritt für Schritt wirksame Maßnahmen umzusetzen. Genau hier setzen unsere Webimpulse an: Sie verbinden aktuelle Entwicklungen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten für den Unternehmensalltag", so Dönges.Der Cybersicherheitsmonat 2026 findet vom 5. bis 30. Oktober statt. Das vollständige Programm und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden Sie unter:https://ots.de/LEp8wYÜber die Transferstelle Cybersicherheit im MittelstandZiel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen. Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e. V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH durchgeführt.Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung . Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:Tobias DiemerProjektmanager Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: info@transferstelle-cybersicherheit.deDer Mittelstand, BVMW e.V.BundeszentraleAlte Potsdamer Str. 5 | Potsdamer Platz10785 BerlinÜber den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/6360200