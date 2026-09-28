Strategischer Meilenstein: EcoGraf sichert sich Patent in Südkorea und stärkt Ex-China-Lieferkette

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EcoGraf sichert HFfree-Technologie in Südkorea bis 2041: Das Patent stärkt die Graphitstrategie in Asien und die Position als Alternative zu chinesischen Batterielieferketten.

EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) landet einen strategischen Volltreffer in einem der wichtigsten asiatischen Batteriemärkte: Das südkoreanische Ministerium für geistiges Eigentum hat dem Unternehmen die Schutzrechte für seine umweltfreundliche HFfree-Graphitreinigungstechnologie erteilt. In einer Zeit, in der globale Batteriehersteller angesichts jüngster Exportrestriktionen händeringend nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen, liefert EcoGraf damit ein starkes Argument für seine diversifizierte Lieferkette.

Schlüsselmarkt Südkorea: Patent sichert HFfree-Technologie bis 2041

Das neu erteilte Patent (Nr. 10-3017983) aus der ersten Patentfamilie hat eine Laufzeit von 20 Jahren und schützt die Kerntechnologie des Unternehmens bis zum 14. Mai 2041. Es geht dabei um weit mehr als nur die klassische Graphitreinigung. Der Patentschutz deckt entscheidende Schritte der gesamten Wertschöpfungskette ab, darunter:

Die Herstellung von Batterieanodenmaterial.

Die Produktion von hochreinen Graphitprodukten und Conductivity Enhanced Material (für verbesserte Leitfähigkeit).

Das Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden.

Dieser umfassende Schutz ist für EcoGraf ein zentraler Baustein, um sein Geschäftsmodell in Südkorea - einem globalen Schwergewicht der Batterie- und Materialindustrie - rechtlich abzusichern. Das Land spielt eine Schlüsselrolle in den Plänen des Unternehmens, hochreinen natürlichen Flockengraphit und sphärischen Graphit künftig nicht nur in Tansania zu fördern, sondern über eigene HFfree-Reinigungsanlagen direkt in den wichtigen Endmärkten zu veredeln.

Globale Expansion: Die Antwort auf Chinas Exportrestriktionen

Die jüngsten chinesischen Beschränkungen für Dual-Use-Materialien haben die Verwundbarkeit der globalen Batterieindustrie offengelegt. Da Graphit für Lithium-Ionen-Batterien unersetzlich ist, fordern Abnehmer zunehmend widerstandsfähige, regional verteilte Angebote. Genau hier setzt EcoGraf an: Das Unternehmen plant den Aufbau eigener Reinigungsanlagen in Nordamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region, um sich als kostengünstiger und nachhaltiger Anbieter zu positionieren.

Das südkoreanische Patent reiht sich in ein rasch wachsendes internationales Portfolio ein. Die erste Patentfamilie ("Method of Producing Purified Graphite") ist bereits in den USA, Australien, Indien, Südafrika, Vietnam sowie über die ARIPO (u.a. Tansania, Mosambik, Namibia) rechtlich geschützt. In Europa und Malaysia laufen die Prüfverfahren, ergänzt durch eine Anmeldung nach dem Patent Cooperation Treaty.

Darüber hinaus treibt EcoGraf den Schutz jüngster Prozessentwicklungen weltweit voran. Für eine zweite Patentfamilie ("Improved Method of Producing Purified Graphite") wurde in Australien bereits ein Patent erteilt (Kanada in Prüfung), während für eine dritte Familie bereits die internationale Anmeldung eingereicht wurde.

Mit diesem weitreichenden Patentschutz untermauert EcoGraf seine ehrgeizige Strategie der vertikalen Integration. Das Ziel ist klar definiert: Die umweltfreundliche Rohstoffgewinnung soll nahtlos mit eigenen, technologisch geschützten Veredelungs- und Recyclinganlagen verzahnt werden, um Abnehmern eine sichere und unabhängige Graphit-Versorgung zu garantieren.

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