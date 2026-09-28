ESSEN, Deutschland, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime präsentierte sich vom 22. bis 25. September auf der Security Essen 2026 und stellte zwei Energielösungen vor: eine für Bluetooth-Monitoring sowie eine weitere für Batteriekommunikation, Systemintegration und Fernverwaltung.





Die Security Essen bringt Anbieter von Sicherheitstechnik, Systemintegratoren und Entscheidungsträger der Branche zusammen. Das Bluetooth-Monitoring und die Systemvernetzung von LiTime stießen insbesondere bei Integratoren auf Interesse, die nach intelligenterer Sicherheitstechnik und effizienterem Batteriemanagement für Sicherheitssysteme suchen. Um die begrenzte Lebensdauer und den hohen Wartungsaufwand herkömmlicher Blei-Säure-Batterien zu adressieren, kombiniert LiTime LiFePO4-Batterietechnologie mit Bluetooth-Monitoring zur Statusüberwachung sowie Kommunikationstechnologien für Fernüberwachung und die Anbindung an Drittsysteme.

Vom Bluetooth-Monitoring zur Systemkommunikation: LiTime stellt zwei Energielösungen für Sicherheitssysteme vor

Autarke Sicherheitsinstallationen stellen unterschiedliche Anforderungen. Einzelne Geräte erfordern Kontrollen vor Ort, während verteilte, unbeaufsichtigte Installationen einen zentralen Zugriff auf Batteriedaten benötigen.

Für eigenständig betriebene Geräte wie Alarmanlagen oder Außenüberwachungskameras kombiniert LiTime eine 12V 50Ah LiFePO4-Batterie mit einem Smart Shunt. Damit lässt sich der Batteriestatus lokal per Bluetooth schnell prüfen, ohne eine Batterie mit integrierter Kommunikationsfunktion einsetzen zu müssen.





Für verteilte Projekte überträgt die 24V 50Ah Smart ComFlexDaten an kompatible Systeme wie Victron und ermöglicht so zentrale Überwachung und Fernverwaltung. Dadurch lassen sich Einzelkontrollen an jedem Standort reduzieren.





Die beiden Lösungen unterstützen somit einerseits die lokale Überwachung einzelner Batterien und andererseits das zentrale Management mehrerer Standorte.

Von der Datenerfassung zur Systemintegration: LiTimes Weg zur Batteriekommunikation

Die beiden Lösungen verfolgen unterschiedliche Ansätze: externe Datenerfassung über den Smart Shunt sowie integrierte Kommunikation über das BMS der Batterie.

Bei Standardbatterien erfasst der Smart Shunt zentrale Daten wie Spannung und Strom und überträgt diese per Bluetooth an ein mobiles Endgerät.

Smart ComFlex kombiniert LiTimes proprietäres Smart T5.0 BMS mit integrierten CAN- und RS485-Schnittstellen. Dadurch können Spannung, Strom, Temperatur, Ladezustand (SOC) und Betriebsstatus an kompatible Energiemanagementsysteme übertragen und zentral überwacht sowie aus der Ferne verwaltet werden.

Die gleiche T5.0-Technologie kommt auch in LiTimes neuer LiHeat 12V 320Ah ComFlex LiFePO4-Batterie zum Einsatz.

LiTime setzt sein Engagement in der Sicherheitsbranche fort

Nach der Security Essen wird LiTime im November auf der Expoprotection 2026 in Paris ausstellen und dort seine umfassenden LiFePO4-Stromversorgungslösungen sowie seine Technologien für Batterieüberwachung und -kommunikation präsentieren.

Über LiTime

LiTime ist ein weltweit tätiger Experte für LiFePO4-Stromversorgungslösungen und bietet zuverlässige Batterien sowie Komplettlösungen auf Lithiumbasis für Wohnmobile, Marineanwendungen, Golfcarts und netzunabhängige Anwendungen.

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