Der Boom bei KI-Anwendungen erreicht eine neue Phase: Nicht nur GPUs, sondern auch klassische Server-CPUs werden zunehmend zum Engpass. Intel-Chef Lip-Bu Tan erklärte kürzlich, der Konzern könne derzeit nur rund 50 Prozent der Kundennachfrage bedienen. Für AMD ist das eine bemerkenswerte Entwicklung - und bestätigt eine Einschätzung, die wir bereits im Mai getroffen hatten. Agentic AI treibt CPU-Nachfrage Hinter der Entwicklung steht unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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