Krones hat in diesem Jahr schon mehr als 20 Prozent an Börsenwert verloren. Und genau dieser Kursverfall hat nun einen Analysten dazu bewogen, seinen negativen Daumen hochzunehmen. Kepler Cheuvreux dreht das Votum Hans-Joachim Heimbürger von der Investmentbank Kepler Cheuvreux hat sein bisheriges "Reduce"-Votum auf "Hold" angehoben. Sein Kernargument: Durch den deutlichen Kursrückgang seien die Bewertungsrisiken schlicht gesunken. Gleichzeitig strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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