Elektrische Senkrechtstarter könnten künftig nicht nur den zivilen Luftverkehr verändern, sondern auch für militärische Anwendungen an Bedeutung gewinnen. Im US-Verteidigungsministerium verschiebt sich der Fokus zunehmend auf hybride Antriebssysteme, autonome Flugtechnologien und unbemannte Luftfahrzeuge - eine Entwicklung, von der insbesondere Archer Aviation und Joby Aviation profitieren wollen. Beide Unternehmen hatten wir seinerzeit bereits im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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