Die OHB-Aktie dümpelt seit Anfang September knapp über der Marke von 170 € und ist damit Lichtjahre von ihrem erst im Mai aufgestellten Allzeithoch bei ca. 620 € entfernt. Was ist aus der deutschen Raumfahrthoffnung geworden und wird diese Kursrakete doch noch einmal durchstarten? Bullische Banken Wenn es nach Meinung einiger Analysten geht, dann ist die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ein klares "Ja". Die Privatbank Berenberg erneuerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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