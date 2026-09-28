Die Nike-Aktie ist nach einem massiven Kursverlust auf ein Niveau zurückgefallen, das zuletzt 2013 erreicht wurde. Gleichzeitig arbeitet CEO Elliott Hill an einer Neuausrichtung, die dem Sportartikelkonzern wieder zu Wachstum und besseren Margen verhelfen soll. Nike kämpft mit mehreren Baustellen Nike gehört weiterhin zu den weltweit führenden Sportartikelherstellern und verfügt mit Nike, Jordan und Converse über starke Marken. Dennoch haben eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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