Vonovia will in Berlin rund 1.000 neue Wohnungen bauen. Gleichzeitig bestätigt Berenberg sein Kursziel von 34,50 € - ausgehend vom aktuellen Kurs von 17,17 € würde sich die Aktie damit ziemlich genau verdoppeln. Das klingt ambitioniert, ist angesichts des hohen Abschlags auf den Immobilienwert aber nicht völlig unrealistisch. Entscheidend ist allerdings weniger das einzelne Bauprojekt als die Frage, ob Vonovia operativ wieder dauerhaft wachsen kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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