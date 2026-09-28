Beim neuen Mac Mini hat Apple nicht nur den Preis heraufgesetzt, sondern auch eine Designentscheidung getroffen, die in diesen Zeiten das falsche Signal sendet, findet unser Autor. Es geht um die Nachhaltigkeit - und vor allem ums Geld. Schon mit derÂ Ankündigung der neuen Mac-Mini-Modelle sorgte Apple sicherlich nicht bei jedem für Vorfreude. Waren die Vorgänger aufgrund niedriger Preise und leistungsstarker Chips die perfekte Wahl für den Einstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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